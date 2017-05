Heurts et gaz lacrymogène à Athènes lors d’une grève contre le nouveau plan d'austérité (VIDEO)

Une grève générale était observée à travers la Grèce contre les nouvelles mesures d'austérité que le Parlement doit voter le 18 mai. Des milliers de personnes ont manifesté à Athènes, où la police a fait usage de gaz lacrymogène.

La police a utilisé en début d'après-midi du gaz lacrymogène sur la place Syntagma, dans la capitale grecque, contre des jeunes qui jetaient des cocktails Molotov.

D’après la police, près de 12 000 personnes, dont plus de 8 000 du syndicat Pame, proche des communistes, se sont rassemblées en fin de matinée dans le centre d'Athènes pour dénoncer les nouvelles coupes dans les retraites et les hausses d'impôts prévues entre 2018 et 2021, dans le cadre du budget de moyen terme débattu depuis lundi au Parlement.