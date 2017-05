Washington dément que Trump ait communiqué des informations confidentielles sur Daesh à Lavrov

Des journalistes accusent Donald Trump d'avoir révélé des informations confidentielles sur l'Etat islamique au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de leur rencontre du 10 mai. La Maison Blanche dénonce une «fausse histoire».

Le président des Etats-Unis Donald Trump n'a jamais évoqué des «méthodes de renseignement» ou «des sources» lors de ses échanges dans le Bureau ovale avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, a affirmé le 15 mai la Maison Blanche. Ce démenti intervient après la parution d'un article du Washington Post assurant que le président américain aurait dévoilé des informations «hautement classifiées» à Sergueï Lavrov au cours de leur rencontre du 10 mai dernier.

«L'histoire, telle qu'elle a été rédigée, est fausse», a tenu à faire savoir le général H.R. McMaster, qui dirige le Conseil de sécurité nationale et qui assistait à la réunion. Donald Trump et Sergueï Lavrov se sont contentés de «passer en revue les menaces posées par des organisations terroristes, y compris les menaces pesant sur l'aviation», a-t-il affirmé dans un communiqué.

Cet entretien était le premier entre le président des Etats-Unis et le ministre russe des Affaires étrangères. La rencontre, qui s'est déroulée dans une atmosphère détendue à huis clos, a permis aux deux hommes d'évoquer plusieurs questions, parmi lesquelles celles des relations futures entre Washington et Moscou, le dossier syrien ou encre la lutte contre le terrorisme.

Trump accusé d'avoir informé Lavrov d'une opération de l'Etat islamique

Selon le Washington Post, Donald Trump aurait informé Sergueï Lavrov d'une opération de l'Etat islamique. S'écartant de la ligne prévue, Donald Trump aurait renseigné Sergueï Lavrov sur une menace terroriste impliquant des ordinateurs portables à bord d'avions. Toujours selon le quotidien, cette information aurait été communiquée aux Etats-Unis par un partenaire qui ne les aurait pas autorisé à la partager avec Moscou.

Si l'affirmation du Washington Post était avérée, cela n'enfreindrait cependant pas la loi, le président des Etats-Unis jouissant d'une très grande latitude pour déclassifier des documents ou des informations. La divulgation de ces informations hautement sensibles pourrait néanmoins compromettre les sources, selon les journalistes.

Greg Miller, l'un des journalistes du Washington Post à l'origine de l'article en question, a défendu sur la chaîne CNN le 15 mai au soir la validité des informations qu'il a avancées. Il a estimé que la Maison Blanche «jou[ait] avec les mots» dans son démenti, notant que le communiqué du général H.R. McMaster ne niait pas explicitement la qualité confidentielle des informations qu'aurait divulguées Donald Trump.

Ces accusations interviennent dans un contexte plus large de suspicion à l'égard du président américain et de ses liens avec la Russie. La semaine précédente, le limogeage inattendu du chef du FBI James Comey avait déjà fait couler beaucoup d'encre outre-Atlantique. En effet, certains commentateurs n'ont pas hésité à établir un lien entre cet événement et le fait que les services du FBI enquêtent sur une éventuelle collusion entre l'équipe de Donald Trump et Moscou pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. Le FBI a pourtant assuré que le remplacement de son chef ne remettait aucunement en cause le déroulement de l'enquête. De son côté, la Maison blanche a catégoriquement démenti que cette décision ait un lien avec l'enquête en cours.

