25 morts et de nombreux blessés dans une explosion visant le vice-président du Sénat pakistanais

Le vice-président du Sénat pakistanais a été blessé dans une attaque visant un convoi qui le transportait, dans la province du Baloutchistan, à l'ouest du pays.

Au moins 25 personnes ont été tuées dans une énorme explosion dans la province instable du Baloutchistan au Pakistan, ont affirmé la police et des témoins.

La déflagration visait apparemment un convoi transportant le vice-président du Sénat pakistanais, Maulana Abdul Ghafoor Haidari, qui a été blessé tout comme de «nombreuses» autres personnes selon la police, qui évoque la possibilité d'une bombe ou d'un attentat-suicide.

In #Mastung ,an explosion took place near Deputy Chairman Senate Abdul Ghafor Haideri's convoy today.Ghafoor Haideri received minor injuries pic.twitter.com/9zVShkGAB4 — Ahmad Maliri 🌐 (@AhmadMaliri) 12 мая 2017 г.

«Je suis vivant. Allah m'a sauvé la vie», a déclaré le Maulana Abdul Ghafoor Haidari à la chaîne GEO. «Des morceaux du pare-brise m'ont touché. Je suis blessé, mais vivant. Le chauffeur et d'autres gens assis près de moi ont été grièvement blessés», a-t-il ajouté.

Le convoi se trouvait alors dans le district de Mastung, à environ une heure de route à l'est de la capitale provinciale, Quetta. «On ne sait pas encore s'il s'agit d'une bombe posée ou d'un attentat-suicide», a déclaré Ghazanfar Shah, responsable de la police de Mastung.

Lire aussi : Pakistan : attentat sur un marché, au moins 22 morts et 57 blessés (VIDEO)

Le Baloutchistan est la plus vaste et la plus pauvre des provinces du Pakistan, en dépit d'importantes ressources énergétiques, et fait face à d'immenses défis sécuritaires. Secouée par des insurrections islamistes et séparatistes, elle est fréquemment le théâtre d'attentats meurtriers.