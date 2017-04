Après Sotchi, la Sibérie accueille 1 500 jeunes qui skient en maillot de bain (PHOTOS,VIDEOS)

Chereguech attire de plus en plus de jeunes amateurs de sport dans des conditions extrêmes. Après qu’en 2015 un groupe de 1 800 Russes a battu un record de descente à ski en maillot de bain, des centaines viennent répéter leur expérience.

Les bikinis et caleçons sont des vêtements qu’on emporte souvent en vacances. Même si vous partez à la montagne ? La neige qui recouvre les pentes des montagnes de Chereguech, vallée située dans le sud de la Sibérie, n’a pourtant pas dissuadé quelque 1 500 jeunes gens de revêtir leur maillot de bain pour s'adonner aux joies de la glisse. Le 22 avril, ils ont participé à une descente en masse composée à la fois de snowboardeurs et de skieurs.

Обворожительные участницы фестиваля "Grelka fest" на горнолыжном курорте Шерегеш pic.twitter.com/s48fBobJNi — Трибуна Онлайн (@TribunaOnline24) 23 апреля 2017 г.

Cette descente s'est déroulée dans le cadre d’un festival local pour lequel les organisateurs avaient prévu de distribuer des prix et des récompenses. Une snowboardeuse de Vladivostok, ville portuaire de l’Extrême-Orient russe, a remporté un prix pour être venue de la région la plus éloignée.

Des prix ont également été remis à deux citoyens allemands ainsi qu'à une participante russe enregistrée, qui était la millième à s'inscrire à l'événement. Les sportifs les plus expérimentés, un homme et une femme âgés respectivement de 71 et de 61 ans, n'ont pas été oubliés non plus.

En avril 2015, quelque 1 835 personnes ont dévalé les pentes de la station en battant le record du monde précédent quand 500 avaient décidé de descendre en maillot de bain.

