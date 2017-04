Les soutiens internationaux à Emmanuel Macron affluent après le premier tour

Alors que les yeux de l'Europe et du monde étaient braqués le 23 avril au soir sur le premier tour de la présidentielle, plusieurs personnalités internationales ont réagi aux résultats envoyant Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour.

Si les réactions en France ont fusé dès l'annonce des premières estimations après le premier tour, elles n'ont pas non plus tardé à se faire entendre à l'étranger. Alors que les électeurs français ont placé Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête, plusieurs personnalités à l'international se sont déjà exprimées.

