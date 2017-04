Le porte-avions américain arrivera dans quelques jours en mer du Japon

Le porte-avions américain Carl Vinson et sa flotte arriveront en mer du Japon dans quelques jours, a annoncé le vice-président américain Mike Pence, sur fond de tensions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.

Le porte-avions américain USS Carl Vinson, accompagné de deux destroyers lanceurs de missile et d'un croiseur lanceur de missile, «sera en mer du Japon d'ici quelques jours, avant la fin du mois», a précisé le vice-président américain Mike Pence depuis Sydney. «Là où le régime nord-coréen ne doit pas se tromper, c'est que les Etats-Unis ont les ressources, le personnel et la présence dans cette région du monde pour préserver nos intérêts et la sécurité de ces intérêts ainsi que de nos alliés», a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis et la Corée du Nord montrent les muscles depuis quelques semaines.

Le 8 avril, Washington avait ainsi annoncé que le groupe aéronaval était en route pour la péninsule coréenne, où Donald Trump avait promis d'envoyer une «armada très puissante» comme mesure dissuasive. Dix jours après ce supposé envoi, alors qualifié d'«insensé» par Pyongyang, un responsable américain de la Défense a reconnu que la flotte voguait en réalité dans la direction opposée pour y effectuer des exercices militaires avec la marine australienne.

En début de semaine, Donald Trump a conseillé au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un de «bien se tenir». Dans la foulée, la Corée du Nord avait répondu, par la voix de son ambassadeur adjoint à l'ONU, qu'elle était prête à répondre à «n'importe quel type de guerre» déclenchée par les Etats-Unis. Mike Pence avait alors promis à la Corée du Nord une «réponse écrasante» en cas d'attaque.

