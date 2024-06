«Sanctions sans fondement» : Pékin fustige l’UE qui a visé 19 entreprises chinoises

La Chine a indiqué ce 25 juin avoir protesté auprès de l'Union européenne (UE), qui a sanctionné 19 entreprises chinoises accusées de contribuer à «l'effort de guerre russe» en Ukraine.

«Nous exhortons la partie européenne à annuler les sanctions et nous prendrons les mesures nécessaires pour défendre résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises», a déclaré ce 25 juin la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning.

Pékin s'oppose aux «sanctions unilatérales sans fondement dans le droit international» et a émis une «forte protestation» auprès de l'UE, a-t-elle précisé. «Le développement d'échanges et d'une coopération normaux entre les entreprises chinoises et russes ne vise aucune tierce partie», a-t-elle ensuite ajouté.

La veille, dans son 14e paquet de sanctions visant la Russie, l’UE avait placé 19 entreprises chinoises sur une liste qui interdit à toute société de l'UE de commercer avec elles, les accusant de «soutenir directement le complexe militaro-industriel russe».

L'UE encore obsédée par de supposés liens avec Wagner

Elles ont été ajoutée à une liste de 675 entreprises touchées par ces restrictions commerciales en raison de la fourniture de «biens et de technologiques à double usage (civil comme militaire) ou susceptibles de contribuer au développement technologique du secteur russe de la défense».

Parmi ces entreprises, on retrouve la société Beijing Yunze Technology Co. Ltd. Selon l’AFP, elle aurait vendu deux satellites pour environ 31 millions de dollars à une société de la galaxie du groupe paramilitaire Wagner en 2022. Toujours selon l'AFP, le courtier en images satellitaires Head Aerospace Technology aurait fourni de l'imagerie satellite de sites ukrainiens à des entités également affiliées à Wagner.

Pékin dénonce les «fausses informations» de Blinken

Ces nouvelles sanctions surviennent dans la foulée d'une passe d'armes entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et Pékin. «Nous nous opposons résolument à ce que les États-Unis diffusent de fausses informations sans aucune preuve et rejettent la responsabilité sur la Chine», avait rétorqué le 19 juin Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie américaine avait soutenu la veille que la Chine apportait «un soutien essentiel au complexe militaro-industriel de la Russie» : «70% des machines-outils importées par la Russie» et «90% de la microélectronique» proviendraient selon lui de l'Empire du Milieu, permettant à Moscou «de maintenir cette base militaro-industrielle, de maintenir la machine de guerre, de maintenir la guerre».