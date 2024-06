Gaza : l'armée israélienne annonce la libération de quatre otages, dont un Russe

Tsahal a annoncé ce 8 juin avoir libéré quatre otages, lors d'une opération militaire «complexe» dans le centre de la bande de Gaza. Un policier israélien a été tué au cours de l’opération. Le Hamas a, de son côté, déclaré que plus de 200 personnes avaient été tuées à Nousseirat, camp de réfugiés où s’est déroulé l’intervention israélienne.

L'armée israélienne a libéré ce 8 juin quatre otages dans la bande de Gaza, dont le Russe Andreï Kozlov, a rapporté le service de presse de Tsahal sur sa chaine Telegram. «Ce matin […] lors d’une opération spéciale complexe conjointe entre Tsahal et la police israélienne (YAMAM) à Nousseirat, quatre otages israéliens ont été libérés», stipule le communiqué.

Les quatre otages libérés après 246 jours de captivité sont: Almog Meir (21 ans), Noah Argamani (25 ans), Andreï Kozlov (27 ans), qui possède également la nationalité russe, et Shlomi Ziv (40 ans), a précisé l’armée israélienne. Ils avaient tous les quatre été enlevés lors de l’attaque du festival de musique Nova par les commandos du Hamas le 7 octobre. «Ils sont en bon état de santé et ont été transférés au centre médical Sheba, à Tel-HaShomer, pour des examens médicaux plus approfondis» a ajouté Tsahal.

L’opération a «été préparée durant des semaines» et a été conduite de jour dans «deux bâtiments» distincts a précisé le général de brigade Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, dans une allocution. «Quand nous déclarons que nous ferons tout pour ramener nos otages chez nous, nous le pensons vraiment» a insisté l’officier israélien.

Le Hamas affirme que 210 personnes ont été tuées à Nousseirat

Plus tard, dans la journée, la police israélienne a annoncé la mort d'un de ses agents au cours de l'opération. «La police israélienne et la police aux frontières annoncent avec beaucoup de tristesse et de chagrin le décès de l'agent Arnon Zmora [...] qui a été blessé mortellement dans l'opération pour le retour des otages ce matin à Gaza», a écrit la police dans un communiqué.

De son côté, le Hamas a annoncé ce 8 juin un bilan d'au moins 210 morts dans des attaques israéliennes sur le camp de Nousseirat, là où les quatre otages ont été libérés selon Israël. «Le nombre de victimes du massacre perpétré par l'occupant israélien dans le camp de Nousseirat s'élève à 210 martyrs et plus de 400 blessés», a indiqué le service de presse du gouvernement gazaoui, dans un communiqué qui ne mentionne pas la libération des otages.