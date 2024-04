Liban : intenses combats entre Israël et le Hezbollah, la milice chiite perd trois hommes, dont un haut gradé

L'armée israélienne a mené plusieurs frappes au Liban, tuant trois membres du Hezbollah, dont un commandant et un combattant du parti chiite Amal. L'organisation pro-iranienne a aussi revendiqué plusieurs opérations contre des positions de Tsahal. À la suite de la riposte iranienne, Israël pourrait étendre ses frappes sur le territoire libanais.

Les combats ont repris de plus belle entre les deux ennemis frontaliers dans la journée du 16 avril. Des raids de l'armée israélienne ont tué trois membres du Hezbollah, dont un haut gradé, ainsi qu'un combattant de l'autre parti chiite Amal. L'organisation pro-iranienne a également revendiqué plusieurs opérations sur le territoire israélien.

Dans un message publié le 16 avril sur la plateforme X (ex-Twitter), l'armée israélienne a déclaré avoir «éliminé» Ismail Yusuf Baz, suspecté d'être impliqué «dans la promotion et la planification des lancements de roquettes et de missiles antichar vers Israël depuis la zone côtière du Liban». Tsahal a précisé qu'il avait également «organisé et planifié un certain nombre d’attentats terroristes contre Israël».

Selon les informations rapportées par le quotidien libanais L'Orient-Le Jour, une frappe israélienne a ciblé «des voitures dans les villages de Aïn Baal, au sud-est de Tyr», à dix kilomètres de la frontière avec l'État hébreu. La deuxième frappe a été menée par «deux drones» sur le village de Chéhabiyé, visant «simultanément deux voitures».

Le Hezbollah se prépare à un affrontement direct

De son côté, l'organisation pro-iranienne a revendiqué un certain nombre d'attaques sur les positions de l'armée israélienne. Dans la nuit du 16 au 17 avril, le Hezbollah a affirmé avoir pris pour cible «un véhicule militaire alors qu'il entrait dans le site de Metulla», ajoutant avoir fait des morts et des blessés. À l'aube du 17 avril, le parti chiite libanais a également «visé le quartier général de la 91e Division dans la caserne de Baranit avec un missile Burkan».

Le 15 avril, d'après un article de L'Orient-Le Jour, quatre soldats israéliens de la brigade Golani avaient été blessés après leur passage sur une mine en territoire libanais.

Toujours selon le quotidien libanais, le Hezbollah se prépare à tous les scénarios après la riposte iranienne contre l'État hébreu, notamment une possible incursion terrestre israélienne au Liban. De ce fait, le parti chiite a miné la zone frontalière.

Encore selon la même source, l'armée israélienne pourrait intensifier ses frappes contre les stocks d'armes du mouvement chiite et éliminer d'autres commandants pour modifier considérablement le rapport de force entre les deux ennemis. L'Orient-Le Jour cite d'ailleurs une source diplomatique occidentale qui précise que «l’élargissement de la confrontation est inévitable, seul le timing reste à définir».

Le Hezbollah est en conflit avec l'armée israélienne depuis le 8 octobre dernier. Les deux ennemis frontaliers se livrent une guerre de moyenne intensité avec des raids quasi quotidiens, un ciblage de postes d'observation et des escarmouches, et ce, dans un rayon de cinq kilomètres. Toutefois, l'armée israélienne a étendu ses frappes en profondeur dans le territoire libanais, ciblant Nabatiyé, Baalbek, la Bekaa, Saïda et Tyr.

Malgré la pression occidentale, celle des États-Unis et de la France notamment, le parti chiite refuse catégoriquement de retirer ses forces de la frontière avec Israël. Dernièrement, des officiels américains redoutaient une probable intervention israélienne dans le sud du Liban pour combattre le parti chiite.