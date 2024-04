Inondations en Russie et au Kazakhstan : Poutine et Tokaïev s’entretiennent au téléphone

Le niveau de l'eau a continué de monter dans la région russe d'Orenbourg, où près de 10 000 habitations ont été inondées. Au Kazakhstan, 86 000 personnes ont été évacuées, selon les autorités. «Poutine s'est occupé de ces questions toute la journée», a fait savoir le Kremlin.

«La situation difficile des inondations dans les régions frontalières de la Russie et du Kazakhstan a été discutée en détail», a indiqué ce 9 avril le Kremlin, quelques instants après une discussion téléphonique entre les présidents russe et kazakh Vladimir Poutine et Kassym-Jomart Tokaïev.

Le Kremlin a indiqué que les départements et services concernés des deux pays avaient entrepris une «coopération étroite», surveillant conjointement la situation afin d’élaborer une «réponse concrète».

«Poutine s'est occupé de ces questions toute la journée», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov ce 9 avril. Et celui-ci d'ajouter : «La situation des inondations dans les régions de Russie est sous le contrôle du chef de l'État.»

La fonte des neiges due à des températures clémentes, associée à de fortes pluies, ont causé des inondations depuis plusieurs jours.

«Depuis le début des inondations, 86 000 personnes ont été sauvées et évacuées, dont 29 000 enfants» au Kazakhstan, a indiqué ce 9 avril dans un communiqué le ministère kazakh des Situations d'urgence. Le Nord et l’ouest du pays sont touchés. La ville de Petropavlovsk est menacée, les autorités appelant les 220 000 habitants à évacuer, et 23 000 secouristes ont été mobilisés.

Kazakhstan : la plus grande catastrophe naturelle depuis 80 ans

Le président kazakh a réprimandé les administrations pour leur impréparation. Ces inondations sont, selon lui, la «catastrophe naturelle peut-être la plus grande, en termes d'ampleur et de conséquences, de ces 80 dernières années».

En Russie, les autorités ont signalé 6 500 évacuations et 10 550 habitations inondées dans l’Oural, principalement dans la région d’Orenbourg, qui a vu le niveau du fleuve Oural augmenter. Le pic de ces inondations «sans précédent» doit être atteint le 10 avril. Les régions de Kourgan et Tioumen ont instauré l’état d’urgence le 8 avril et s’attendent à être à leur tour touchées.

Toujours le 8 avril, l'État russe a classé la catastrophe comme «urgence fédérale», permettant ainsi de débloquer des fonds spéciaux.