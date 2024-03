Guerre à Gaza : des factions palestiniennes ont rencontré les Houthis pour se coordonner contre Israël

Selon des sources au sein des factions palestiniennes, le Hamas, le Jihad islamique ainsi que le Front populaire de libération de la Palestine ont rencontré des cadres Houthis pour discuter des «mécanismes de coordination de leurs actions de résistance» contre Israël.

Des dirigeants du Hamas et des rebelles yéménites Houthis se sont récemment rencontrés afin de discuter de la «coordination» de leurs actions contre Israël, ont indiqué dans la soirée du 15 mars à l'AFP des sources au sein du Hamas et du Jihad islamique.

Selon ces dernières, des dirigeants du Hamas et du Jihad islamique, ainsi que du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP, marxiste), ont tenu «la semaine dernière» une «réunion importante» avec des cadres des Houthis.

Au cours de cette réunion, dont le lieu et les participants précis n'ont pas été révélés, les dirigeants de ces factions ont discuté des «mécanismes de coordination de leurs actions de résistance en qui concerne la prochaine étape» de la guerre en cours entre Israël et le Hamas, toujours selon ces sources.

Les factions palestiniennes et les Houthis ont également discuté d'une possible opération israélienne à Rafah, grande ville du sud de la bande de Gaza où s'entassent, selon l'ONU, 1,5 million de personnes la majorité déplacées par les combats, ajoutent ces sources. Rafah, présentée comme le «dernier bastion» du Hamas à Gaza par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a approuvé les «plans d'action» de Tsahal en vue d'une opération terrestre.

Les Houthis assurent qu'ils poursuivront leurs «opérations» en mer Rouge

Lors de cette rencontre avec les organisations palestiniennes, les Houthis ont «confirmé qu'ils poursuivraient leurs opérations en mer Rouge» afin de «soutenir la résistance palestinienne», ont ajouté à l'AFP ces sources au sein du Hamas et du Jihad islamique ayant requis l'anonymat.

Le Hamas, le Jihad islamique et les Houthis font notamment partie de «l'axe de la résistance», un regroupement de mouvements hostiles à Israël et aux États-Unis soutenu par l'Iran et qui comprend également le Hezbollah libanais et des milices irakiennes.

Dans la foulée de la guerre Israël/Hamas, déclenchée par l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien en territoire israélien le 7 octobre, les Houthis ont multiplié les attaques contre des navires marchands et parfois militaires au large du Yémen en «solidarité» avec les Palestiniens de Gaza.

Dans un discours prononcé dans la soirée du 14 mars, le chef des Houthis, Abdel Malek al-Houthi, a affirmé que son mouvement allait «poursuivre et étendre la portée de (ses) opérations». «Notre principale bataille consiste à empêcher les navires liés à l'ennemi israélien de traverser la mer d'Oman, la mer Rouge et le golfe d'Aden, mais nous nous efforcerons aussi [...] de les empêcher de traverser l'océan Indien et d'aller de l'Afrique du Sud vers le cap de Bonne-Espérance», a-t-il déclaré.