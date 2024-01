Sans État palestinien, le Proche-Orient risquera toujours un engrenage de la violence, prévient Lavrov

Lors d’une interview accordée à la chaîne américaine CBS, le ministre russe des Affaires étrangères a souligné la nécessité de créer un État palestinien pour mettre un terme au cycle de violences au Proche-Orient.

Le chef de la diplomatie russe a, de nouveau, souligné ce 23 janvier la nécessité de créer un État palestinien afin de mettre un terme aux violences au Proche-Orient. «Ce n’est pas une prédiction, mais je suis convaincu que si cette injustice n’est pas corrigée et si l’État palestinien n’est pas créé, de plus en plus de violence surgira en Palestine ou dans d’autres parties du monde arabe et musulman», a déclaré Sergueï Lavrov, lors d’une interview accordée à CBS News.

Rappelant qu’«il n’y a pas d’excuse pour la barbarie du 7 octobre», le diplomate avertit que «cette colère» se reproduira à mesure que «de plus en plus de générations» de Palestiniens auront «le sentiment d’avoir été abandonnées, et d’avoir été trompées».

Depuis le début du conflit, le chef de la diplomatie russe réitère régulièrement l’appel de Moscou à la création d’un État palestinien afin de rompre l’engrenage de la violence dans la région. Un État palestinien, en conformité avec les accords d’Oslo de 1991 et 1995, qui prévoyaient une période de transition et la création de cet État au bout de cinq ans.

Pas de paix durable sans État palestinien, selon Moscou

En trois mois, le conflit entre le Hamas et Israël a causé des dizaines de milliers de morts. Selon les autorités israéliennes, 1 200 personnes – en majorité des civils – ont été tuées lors de l’attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas. Quelque 200 soldats israéliens sont morts dans la bande de Gaza depuis le début des représailles de l’État hébreu, le Premier ministre ayant juré de «détruire» le Hamas. Côté palestinien, plus de 25 000 personnes sont mortes dans les bombardements israéliens, en grande majorité des femmes et des mineurs, selon le ministère palestinien de la Santé.

Une attaque du Hamas ainsi que des frappes de représailles israéliennes condamnées par Moscou, qui plaide pour une approche équilibrée face à ce conflit. Pour la Russie, qui appelle à un cessez-le-feu, une paix durable au Proche-Orient passait par la création d'un État palestinien. Moscou a également gardé des contacts avec le Hamas, accueillant fin octobre et le 19 janvier des représentants du groupe palestinien afin d'œuvrer pour la libération des otages.