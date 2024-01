Finlande : les Russes bientôt interdits d’opérations immobilières ?

Le ministre finlandais de la Défense a confié son intention d’interdire aux Russes l’acquisition de biens immobiliers et de renforcer les contrôles concernant les locations et les ventes. Au nom de la sécurité nationale, Helsinki applique déjà des restrictions aux particuliers et entreprises extra-européennes souhaitant acheter dans le pays.

Le gouvernement finlandais entend écarter les Russes de son marché immobilier. Le ministre de la Défense finlandais, Antti Häkkänen, a déclaré «qu’il visait à obtenir une interdiction totale des transactions immobilières appartenant à des Russes en Finlande», relate ce 15 janvier la chaîne de télévision publique Yle, renvoyant à des propos du ministre, publiés la veille, dans Uutissuomalainen. «Häkkänen dit qu’il cherche des "solutions juridiques" à cette affaire», ajoute la chaine.

Toujours selon le média finlandais, le jeune ministre libéral-conservateur entendrait également «renforcer les conditions d'autorisation» pour les personnes et les entreprises extérieures à l’Union européenne et à l’Espace économique européen (EEE), espace qui comprend l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein en plus des Etats membres européens. «Selon M. Häkkänen, les restrictions signifieraient, par exemple, que la location de biens immobiliers ferait l’objet d’un contrôle plus strict à l’avenir et que le contexte des biens déjà vendus ferait l’objet d’une enquête», précise Yle.

Cette dernière renvoie au véto que le ministère de la Défense a opposé à plusieurs transactions immobilières. L’une d’elles concernait un bâtiment industriel abandonné, qu’une société basée à Helsinki voulait acquérir. Problème, aux yeux de Häkkänen, cette société est dirigée par un russe : Oleg Fokin, ancien président du conseil municipal de Petrozavodsk qui a investi en Carélie.

Plusieurs transactions déjà bloquées par la Défense

Mi-octobre, déjà, le ministère finlandais de la Défense avait annoncé s’être opposé à plusieurs transactions immobilières dont les «bénéficiaires effectifs» étaient des citoyens russes. Selon le communiqué du ministère de la Défense, ces acquisitions pouvaient «être considérées comme faisant obstacle à l'organisation de la défense nationale ou à la surveillance et à la sauvegarde de l'intégrité territoriale».

Fin octobre 2022, le gouvernement finlandais avait annoncé un projet de loi visant à restreindre les transactions immobilières impliquant des étrangers qui pourraient menacer la «sécurité nationale». «Le contexte derrière le projet de loi est la guerre de la Russie contre l’Ukraine», avait alors déclaré Joonas Könttä, membre de la commission de la Défense, cité par la presse belge. Depuis une loi de 2020, les transactions immobilières impliquant des particuliers ou entreprises étrangères hors Union européenne et EEE doivent être approuvées par le ministère de la Défense.

Depuis l’offensive russe en Ukraine et l’entrée du pays scandinave au sein de l’OTAN, les tensions sont allées grandissantes entre la Finlande et son voisin russe. En décembre dernier, le gouvernement finlandais a également scellé un accord de coopération en matière de défense avec Washington. Entre la mi et fin novembre, les autorités finlandaises avaient annoncé la fermeture, pour plusieurs semaines, de tous ses postes frontières avec la Russie, accusant Moscou d’y avoir instrumentalisé le flux de clandestins. Des allégations balayées par Moscou.