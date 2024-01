Après les raids américano-britanniques, les Houthis organisent des manifestations de masse au Yémen

Dans plusieurs villes de la province de Saada, fief historique des Houthis, les rebelles yéménites ont organisé des manifestations massives pour dénoncer les bombardements américano-britanniques de ce 12 janvier. Le porte-parole du mouvement promet de viser «toutes les cibles hostiles sur terre et en mer pour défendre le Yémen».

Quelques heures après les raids menés par Londres et Washington sur le Yémen, les Houthis ont organisé dans la journée de ce 12 janvier une manifestation monstre dans leur fief de Saada, à la frontière saoudienne. Les partisans des rebelles yéménites ont scandé le slogan «La conquête promise et le Saint Jihad».

الشعب اليمني لم ينم بعد، انتظر الصباح ليخرج بمظاهرة مليونية كرد اولي على العدوان الاميركي البريطاني على اليمن وسيادته.#صعدة الآن. pic.twitter.com/7kEqfvQsHZ — خبرني Khaberni (@khaberni) January 12, 2024

Le média Al-Mayadeen a rapporté ce 12 janvier que des rassemblements avaient aussi eu lieu «dans les quartiers d'Al-Marazem et Shaara dans le district de Razih, et d'Al-Jarsha dans le district de Ghamr» pour condamner «l'agression américano-britannique contre le Yémen».

Malgré les raids américano-britanniques, les Houthis vont continuer leurs opérations

Les manifestations massives de ce 12 janvier surviennent après les raids menés par les États-Unis et le Royaume-Uni. Avec l'assistance du Canada, de l'Australie, des Pays-Bas et du Bahreïn, Londres et Washington ont mené des dizaines de frappes sur la capitale Sanaa ainsi que contre les gouvernorats de Hodeidah, Saada, Dhamar, Taiz et Hajjah. Le porte-parole des Houthis, Yahya Saree, a d'ailleurs précisé dans une allocution que «l'ennemi américano-britannique» avait mené «73 raids».

تظاهرة في مدينة صعدة اليمنية دعما لغزة وتنديدا بالضربات الأمريكية البريطانية على اليمن#حرب_غزة#فيديوpic.twitter.com/7gqvtHcCw7 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 12, 2024

En représailles aux attaques sur le territoire yéménite, les Houthis ont averti qu'ils n'hésiteraient pas à s'en prendre aux «sources de menace» et à «toutes les cibles hostiles sur terre et en mer pour défendre le Yémen, sa souveraineté et son indépendance». Les Houthis continueront leurs opérations en mer Rouge tant que l'aide humanitaire ne sera pas acheminée à Gaza, a encore rappelé le porte-parole des rebelles yéménites.