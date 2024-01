Etats-Unis : un avion d'Alaska Airlines atterrit en urgence après l'arrachement d'un hublot en plein vol

En raison du signalement d'un hublot arraché en plein vol, un Boeing 737 Max 9 de la compagnie Alaska Airlines a dû atterrir en urgence dans l'Oregon, alors qu'il se dirigeait vers Ontario en Californie.

Un avion d'Alaska Airlines, avec 177 personnes à bord, a dû effectuer un atterrissage d'urgence le 5 janvier dans l'Oregon aux Etats-Unis (Nord-Ouest), des passagers ayant signalé que le panneau d'un hublot s'était envolé après le décollage, a annoncé la compagnie.

Le vol 1282 a décollé de l'aéroport international de Portland vers 17h00 (01h00 GMT le 6 janvier) avant de revenir en toute sécurité «après que l'équipage a signalé un problème de pressurisation», a déclaré sur le réseau social X (ex-Twitter) l'administration fédérale de l'aviation (Federal Aviation Administration, FAA).

🇺🇸✈️FLASH - Une fenêtre d'un avion de la compagnie Alaska Airlines s'est arrachée en plein vol à Portland, dans l'Oregon. Plusieurs objets, dont des téléphones, ont été aspirés hors de l'appareil. Aucun blessé n'est à déplorer. (médias locaux) pic.twitter.com/3AqxA46QNk — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 6, 2024

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré l'avion avec un hublot arraché, et des masques à oxygène pendant du plafond de l'appareil. Un passager du vol, Kyle Rinker, a expliqué à la télévision américaine CNN que le hublot avait sauté juste après le décollage. «C'était vraiment brutal. A peine en altitude, la façade du hublot s'est juste détachée et je ne m'en suis aperçu que lorsque les masques à oxygène sont descendus», a-t-il raconté.

Un appareil pourtant certifié en octobre dernier

Une autre passagère, Vi Nguyen, a déclaré au quotidien américain The New York Times qu'elle avait été réveillée par un bruit fort durant le vol. «J'ai ouvert les yeux et la première chose que j'ai vue c'était le masque à oxygène juste devant moi», a-t-elle expliqué, «j'ai regardé sur la gauche et le panneau latéral était parti». «La première chose qui m'est venue à l'esprit c'était «je vais mourir», a-t-elle ajouté.

Le Bureau national de la sécurité des transports, la FAA et Alaska Airlines ont chacun assuré qu'ils enquêtaient sur l'incident. «L'appareil est revenu atterrir en sécurité à l'aéroport international de Portland avec les 171 passagers et six membres d'équipage», selon un communiqué de la compagnie aérienne.

«Même si ce type d'incident est rare, notre personnel de bord était entraîné et préparé à gérer en toute sécurité cette situation», ajoute le communiqué.

Selon le site spécialisé FlightAware, le Boeing 737 Max 9 a décollé précisément à 17h07 locales, se dirigeant vers Ontario en Californie avant de revenir à l'aéroport une vingtaine de minutes plus tard. L'appareil avait été certifié en octobre, selon le registre de la FAA disponible en ligne. Le constructeur de l'appareil, l'avionneur américain Boeing, a écrit sur X qu'il rassemblait davantage d'informations et qu'une équipe technique se tenait à la disposition des enquêteurs.