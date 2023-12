Russie : les échanges avec l'Inde en 2023 dépasseront les 50 milliards de dollars, assure Mantourov

Le 26 décembre, le ministre russe du Commerce Denis Mantourov a reçu le ministre indien des Affaires extérieures Subrahmanyam Jaishankar, en visite à Moscou pour améliorer la coopération entre ces deux pays membres des BRICS.

«Il ne fait aucun doute que les échanges commerciaux entre la Russie et l'Inde dépasseront la barre symbolique des 50 milliards de dollars à la fin de l'année», a déclaré le 26 décembre le ministre russe du Commerce Denis Mantourov, assurant qu'il s'agirait d'un «record historique».

Denis Mantourov recevait le ministre indien des Affaires extérieures Subrahmanyam Jaishankar dans le cadre de la commission intergouvernementale de coopération commerciale, économique, scientifico-technique et culturelle. La rencontre s'est tenue au forum d'exposition «Russie» sur le site du complexe VDNKh, où les 89 régions du pays y présentaient leurs réalisations et projets économiques, scientifiques et d'investissement.

Selon un message posté sur X (anciennement Twitter), la connectivité, l'énergie, l'aviation civile et le nucléaire figuraient au menu de la rencontre entre les deux ministres. Toujours selon ce message du ministre indien, l’ouverture de négociations sur l’accord de libre-échange entre la Russie et l’Inde, deux partenaires au sein des BRICS, a également été abordée.

Un communiqué gouvernemental précise en outre qu'une «attention particulière» a été accordée à des «projets prioritaires de la coopération industrielle». À l'issue de la rencontre, les parties ont signé un protocole d'accord entre Rosdravnadzor, l'officine russe en charge de la santé, et l'organisation indienne centrale du contrôle standard des médicaments.

Un partenariat croissant

Dans le numéro 2 de sa Revue de diplomatie publique parue le 27 décembre, le fonds Gortchakov, lié au ministère russe des Affaires étrangères, consacre un article aux «Grandes tendances des relations d'affaires russo-indiennes en 2022 et 2023», qui reprend les conclusions mises à jour d'une réunion d'experts des deux pays datant de décembre 2022 visant à améliorer leurs relations bilatérales.

Selon le ministre indien du Commerce, le volume des échanges approchait 33,5 milliards de dollars à la fin du premier semestre, soit l'équivalent du volume total de 2022 et une multiplication par 2,9 d'une année sur l'autre. Une croissance due en grande partie aux exportations russes de pétrole, charbon et engrais, souligne le fonds Gortchakov, les exportations indiennes demeurant elles modestes et concentrées sur les médicaments et les produits textiles.

En outre, au cours de sa rencontre avec la communauté d'affaires indienne à Moscou, Subrahmanyam Jaishankar a annoncé un nouvel accord entérinant la construction par Rosatom de réacteurs supplémentaires à la centrale nucléaire de Kundankulam, dans l'État du Tamil Nadu au sud du pays.

Dans le domaine financier, selon les chiffres de la Sberbank, le nombre de transactions en monnaie nationale a été multiplié par quatre durant le premier semestre 2023. De plus, le nombre d'entreprises clientes a été multiplié par six sur l'année.

Une balance commerciale nettement excédentaire

Bien que le volume des échanges ait triplé entre 2019 et 2023, passant de 11 à 33 milliards de dollars, force est de constater que les exportations russes y sont écrasantes au regard des ventes indiennes et que cet écart s'est encore creusé : si le ratio était inférieur à 2 en 2019 (avec 7 milliards d'exportations russes contre 4 milliards d'exportations indiennes), il passe à 16 en 2023 (32 contre 2 milliards).

En outre, le fonds Gortchakov pointe la nécessité d'élargir les opportunités d'affaires et recommande la multiplication des missions de représentants de commerce fréquentant de manière assidue les forums et expositions d'affaires dans les deux pays, à l'instar de Sber. Cette banque a effectué en 2023 20 missions de ventes et le volume des transactions qui en a résulté a atteint environ 20 millions d'euros. Le but est d'élargir la coopération à de nouveaux secteurs et de faciliter les échanges.

Logistique, IT et électronique : de nouvelles opportunités

Concernant l'aspect logistique, il a été recommandé par les experts de renoncer aux cargos affrétés d'Extrême-Orient qui traversaient le canal de Suez, souvent très onéreux, pour privilégier d'autres routes maritimes reliant de manière plus directe l'Inde à l'Extrême-Orient. Le développement du corridor terrestre de Transport Nord-Sud reliant l'Inde à la Russie en traversant l'Iran et les pays voisins est aussi souhaitable pour réduire les délais de fret.

Un autre axe de coopération est celui des technologies de l'information, de nombreuses entreprises russes ayant manifesté leur intérêt pour s'implanter sur le marché indien. Là encore, il est question de procéder à des aménagements pour faciliter l'accès de ces entreprises aux appels d'offres publics.

Enfin, l'Inde a manifesté la volonté de développer plusieurs branches de son industrie, à commencer par la branche électronique. Selon la firme d'analyse Counterpoint Research, l'Inde est devenu le deuxième fabricant au monde de smartphones avec 20% des ventes, derrière les 50% de la Chine mais devant le Vietnam (10%). Dans ce domaine, l'Inde constitue également le deuxième marché mondial. D'autres perspectives de coopération concernent les industries chimique et automobile.