Commerce international : les échanges russo-indiens en plein essor

En l’espace d’un an, la valeur des échanges commerciaux entre l’Inde et la Russie a été multipliée par plus de trois. Des échanges portés par la nette augmentation des importations indiennes de pétrole russe.

276% : c’est la hausse des échanges commerciaux russo-indiens en un an, si on en croit les chiffres du ministère indien du Commerce et de l’Industrie. D’après ce dernier, en 2022-2023, la valeur de ces échanges a atteint 49,4 milliards de dollars, contre 13,1 milliards de dollars sur la période précédente.

Dans le détail, la valeur des exportations indiennes est restée similaire, aux alentours de 3,1 milliards de dollars, alors que celle des importations indiennes a significativement augmenté en passant de 9,9 à 46,2 milliards de dollars en l’espace d’un an. Une hausse qui fait passer la Russie de la 25e à la 5e place des partenaires commerciaux de l’Inde. Une tendance, haussière, qui semble se confirmer pour la période en cours (2023-2024), avec une Russie passant à la 4e place de ce classement indien.

Toujours sur cet exercice, The Economic Times rapportait récemment qu’entre avril et septembre les importations indiennes de pétrole russe avaient plus que doublé par rapport à la même période l’année dernière, passant d’une moyenne de 780 000 barils par jour à 1,76 million. «L'Inde, troisième importateur et consommateur mondial de pétrole, est devenue le premier acheteur de pétrole maritime russe à prix réduit après que les pays occidentaux ont cessé d'acheter à Moscou», notait le principal quotidien économique indien. Une situation qui assoit la place de la Russie comme premier fournisseur de pétrole de l’Inde, position acquise fin 2022.

Des échanges russo-indiens dopés par les sanctions occidentales

En vue de renforcer leur partenariat bilatéral, Russes et Indiens ont annoncé mi-septembre lors du Forum économique oriental à Vladivostok leur volonté de débuter leurs échanges via le Corridor maritime oriental (EMC), une route maritime reliant l’Extrême-Orient russe au sud de l’Inde.

Les deux pays doivent également être reliés à terme via le corridor de transport international «Nord-Sud», un réseau de routes maritimes, ferroviaires et terrestres qui ambitionne de relier les ports sur la mer Baltique à ceux sur l’océan Indien. Mi-avril, le ministre russe du Commerce avait annoncé que des discussions étaient en cours avec l’Inde en vue d’établir un accord de libre-échange entre les deux pays.

Le développement des échanges commerciaux avec des pays autres qu’Occidentaux a contribué au maintien de la croissance russe, comme le soulignait fin septembre la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) dans un rapport.