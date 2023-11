Raid de Tsahal en Cisjordanie occupée, plusieurs combattants du Hamas tués

L'armée israélienne a affirmé ce 17 novembre qu'elle avait tué au moins «cinq terroristes» à Jénine, bastion des groupes armés palestiniens en Cisjordanie occupée. De son côté, le Hamas a annoncé la mort de trois de ses combattants «dans la bataille du Déluge d'al-Aqsa à Jénine».

Dans la nuit du 16 au 17 novembre, une journaliste de l'AFP a vu des véhicules militaires israéliens s'enfoncer dans les rues du camp de réfugiés de Jénine, où s'entassent 23 000 habitants, selon l'ONU qui le gère.

Alors que des drones israéliens survolaient la zone, des Palestiniens ont jeté des pierres et au moins un engin explosif en direction des véhicules. Les soldats ont tiré quelques grenades lacrymogènes avant que des échanges de tirs ne résonnent dans le camp, d'où des colonnes de fumée noire se sont élevées.

Les soldats israéliens s'en sont retirés ce 17 novembre au matin. L'armée a affirmé avoir mené une opération «antiterroriste» dans le camp et découvert des «engins explosifs artisanaux placés sous et au bord des rues pour attaquer les forces de sécurité israéliennes».

Elle a aussi annoncé avoir «frappé une cellule terroriste armée», évoquant «six armes confisquées» et une quinzaine de «suspects arrêtés», et avoir tué «cinq terroristes». Le ministère palestinien de la Santé a rapporté de son côté «trois morts et 15 blessés, dont quatre dans un état critique».

L'attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre a fait 1 200 morts, dont une majorité de civils, selon les autorités israéliennes. Depuis, Tsahal bombarde sans répit la bande de Gaza, et multiplie ses incursions en Cisjordanie, particulièrement à Jénine et dans son camp de réfugiés. Dans la bande de Gaza, 11 500 Palestiniens, aux deux tiers des femmes et des enfants, ont été tués, selon le ministère de la Santé du Hamas.

En Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël, environ 200 Palestiniens ont été tués par des colons et des soldats israéliens depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé.