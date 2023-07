Ukraine : Mandela «aurait été très fier de contribuer à la résolution du conflit»

Le 18 juillet, à l’occasion de la Journée internationale Nelson Mandela, l’ambassadeur d’Afrique du Sud en Russie, Mzuvukile Maqetuka, s’est félicité de l’initiative africaine de prendre part au règlement du conflit en Ukraine.

Mzuvukile Maqetuka, ambassadeur de l'Afrique du Sud à Moscou

«Je pense que Madiba [Nelson Mandela] aurait été très fier de la décision prise par sept dirigeants africains d'assumer leur rôle dans la politique internationale et d'offrir leur aide à la résolution d'un conflit qui nuit au monde entier et en particulier à nous, les Africains», a déclaré le 18 juillet à RT l'ambassadeur sud-africain en Russie, Mzuvukile Maqetuka.

Des propos qui font référence à la mission diplomatique emmenée en Ukraine et en Russie, les 16 et 17 juin derniers, par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette délégation comprenait les chefs d'Etat du Mali, des Comores et de la Zambie, ainsi que le Premier ministre égyptien et des délégations du Congo et de l'Angola. A Kiev et à Saint-Pétersbourg, les membres de cette mission diplomatique avaient soumis aux deux dirigeants une proposition en dix points afin de tenter de trouver une résolution pacifique au conflit.

Un agenda africain bousculé par la guerre

«C’est la première initiative de cet ordre», a insisté le diplomate, expliquant que «l'Afrique s'était décidée à s'impliquer dans le conflit en raison de l'impact de ce dernier sur le continent».

Préoccupé par le prolongement des hostilités en Ukraine, Mzuvukile Maqetuka redoute que tout l’Agenda 2063 de l’Union africaine puisse s'en trouver reporté. Ce «cadre stratégique», qui ambitionne de transformer le continent africain «en puissance mondiale de l'avenir», avait été défini en 2013 lors du cinquantième anniversaire de la création de l'Union africaine.

Si Volodymyr Zelensky avait adressé une fin de non-recevoir à la proposition portée par les chefs d'Etat et de gouvernement africains, le porte-parole du Kremlin avait, quant à lui, déclaré que «parmi les idées proposées, certaines étaient tout à fait réalisables, selon Vladimir Poutine».

Moscou entend «poursuivre le dialogue avec les Africains»

Dmitri Peskov avait ajouté que la Russie souhaitait «poursuivre le dialogue avec les Africains». Le 15 juillet, il a confirmé cette intention en annonçant que les membres de la mission diplomatique africaine pourraient rencontrer le président russe en marge du sommet Russie-Afrique qui aura lieu à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet. Il répondait ainsi à la demande des membres de la mission diplomatique, qui avaient exprimé le souhait de rencontrer Vladimir Poutine à cette occasion.

Depuis 2016, la Russie a choisi de se rapprocher du continent africain dans la perspective de l'émergence d'un monde multipolaire. Cette tendance s'est encore renforcée depuis le début du conflit ukrainien en février 2022, qui a entraîné un renforcement drastique des sanctions occidentales contre la Russie.