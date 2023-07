OTAN : Pékin blâme une alliance restée à l’heure de la Guerre froide

Plusieurs organes diplomatiques chinois ont réagi, ce 12 juillet, au communiqué conjoint des 31 membres de l'OTAN émis la veille lors du sommet de l'Alliance à Vilnius, désignant la politique chinoise comme une menace à sa sécurité.

«Nous rejetons et nous nous opposons fermement à ces propos.» La diplomatie chinoise a, ce 12 juillet, vivement réagi au communiqué conjoint des 31 membres de l'OTAN émis la veille à l'occasion du sommet de l'Alliance à Vilnius.

Dans ce document, les Occidentaux affirmaient que les «ambitions déclarées» et «politiques coercitives» de Pékin «défient nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs». «Les opérations malveillantes hybrides et cybernétiques» de la Chine, ainsi que «sa rhétorique conflictuelle et sa désinformation ciblent les Alliés et nuisent à la sécurité de l'Alliance», accusent-ils encore.

«L'OTAN ignore des faits fondamentaux, déforme volontairement la position et les politiques de la Chine et dénigre délibérément Pékin», a rétorqué dans un communiqué la mission chinoise auprès de l'Union européenne.

Pékin appelle l’OTAN à suivre les appels à la paix

Celle-ci fustige un communiqué «rempli d’une rhétorique répétitive faisant écho à la mentalité et aux préjugés idéologiques de la Guerre froide». «En tant que produit de la Guerre froide, l'OTAN a un mauvais bilan historique», poursuit la diplomatie chinoise, pointant «l’hypocrisie» de l’Alliance à l’heure où la sécurité internationale «se dégrade».

«Nous exhortons l'OTAN à suivre la tendance de l'époque, à écouter le juste appel de la communauté internationale à la paix, au développement et à la coopération, à corriger ses idées fausses et ses politiques, et à jouer un rôle constructif dans la paix et la stabilité mondiale», déclare encore la mission chinoise auprès de l’UE.

Le modèle des relations sino-russes a «surclassé» celui de l’OTAN

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a également réagi au communiqué de l’OTAN. Interrogé en conférence de presse, le diplomate a déclaré que la relation entre Pékin et Moscou avait «surclassé le modèle d'alliance militaropolitique hérité de l'ère de la Guerre froide».

«Les relations entre la Chine et la Russie sont fondées sur les principes du non-alignement et de la non-confrontation et ne sont dirigées contre aucun pays tiers», a souligné le diplomate chinois, estimant que cela constituait une différence «fondamentale» avec la logique et de groupes fermés et de confrontation de blocs mise en œuvre par certains pays de l’OTAN.