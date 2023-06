Après 12 ans d'interruption, la ligne aérienne Caracas-Damas de nouveau ouverte

La compagnie vénézuélienne Conviasa a effectué son premier vol vers Damas depuis 12 ans ce 31 mai. Les deux pays ont l'intention de renforcer leur partenariat touristique. Même au pic de la crise syrienne, Caracas est resté fidèle à Bachar al-Assad.

Un avion en partance de Caracas a atterri à l'aéroport international de Damas ce 31 mai, une première en 12 ans. A son bord, pas moins de 102 passagers, dont le ministre vénézuélien des Transports, le vice-ministre des Affaires étrangères et plusieurs professionnels du tourisme et des médias, rapporte l'agence officielle syrienne Sana.

Dans un communiqué de presse, le ministre des Transports de la République bolivarienne du Venezuela, Ramón Pelasquez Aragoyan, a déclaré : «Après 12 ans, nous reprendrons les vols entre nos deux pays [...] Ce voyage était sous la directive du président Maduro pour accroître la communication et les relations entre les deux peuples frères.» La compagnie nationale Conviasa a mis pas moins de 12 heures pour se rendre dans la capitale syrienne et prévoit deux liaisons par mois.

A cette occasion, l'ambassadeur vénézuélien à Damas José Gregorio Biomorji Musatis a insisté sur le fait que ce vol représentait «une partie essentielle des aspirations des deux pays et du travail continu pour surmonter les sanctions et le blocus qui nous sont imposés par notre ennemi commun». En effet, les deux pays sont sanctionnés par les Etats-Unis.

Caracas, fidèle allié de Damas

Caracas et Damas ont également mis l'accent sur le renforcement du partenariat touristique. La communauté syro-libanaise représente environ 1,6 million d'habitants au Venezuela. Parmi ces binationaux, plusieurs ont joué un rôle influent au sein de l'échiquier chaviste. On retrouve notamment Tareck El Aissami, ancien ministre de l’Intérieur et actuel ministre du Pétrole, Haiman El Troudi, ancien ministre des Transports, Soraya El Achkar, ancienne cheffe de la police nationale, ainsi que l’ancien membre de l’Assemblée nationale, Adel El Zabayar.

Depuis le début du conflit en Syrie, les gouvernements d'Hugo Chavez puis de Nicolas Maduro ont toujours pris fait et cause pour Bachar al-Assad dans sa lutte contre l'hydre djihadiste et les différentes ingérences sur le territoire syrien.