Poutine soutient la dédollarisation des échanges mondiaux par le yuan

Alors que le président chinois était en visite à Moscou, Vladimir Poutine a fait savoir qu'il était en faveur d'une utilisation du yuan dans les échanges commerciaux avec «les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine».

Dans le sillage de la visite de Xi Jinping au Kremlin, Pékin et Moscou renforcent leur collaboration. Affichant leur unité face aux Occidentaux, les deux dirigeants ont conclu un contrat majeur autour du gazoduc Force de Sibérie 2 et affirmé vouloir parvenir à des pourparlers en Ukraine. Plus encore, Vladimir Poutine a fait savoir qu'il soutenait la dédollarisation des échanges mondiaux par le yuan.

«Nous soutenons l'utilisation du yuan chinois dans les paiements entre la Russie et les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine», a déclaré le chef de l'Etat russe. Il s'est par ailleurs dit confiant dans le fait que la monnaie chinoise soit utilisée «entre les partenaires russes et leurs collègues des pays tiers».

«Les monnaies nationales sont de plus en plus activement utilisées» dans le commerce bilatéral et les deux tiers du chiffre d'affaires commercial entre Pékin et Moscou sont déjà «réalisés en roubles et en yuans», a précisé Vladimir Poutine. «Cette pratique doit être davantage encouragée», a-t-il insisté.

D'ailleurs, suite à la rencontre au Kremlin, le président chinois a déclaré que la relation bilatérale entrait «dans une nouvelle ère» de coopération.