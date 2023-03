Invité par Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie du 20 au 22 mars

Le président chinois est attendu à Moscou du 20 au 22 mars alors que Pékin souhaite jouer un rôle «constructif » en Ukraine. La Russie et la Chine entendent par ailleurs renforcer leur «relation de partenariat» et leur «coopération stratégique».

«Le président de la République populaire de Chine Xi Jinping se rendra en Russie du 20 au 22 mars 2023 à l’invitation du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine», a annoncé le Kremlin dans un communiqué ce 17 mars.

Le président chinois a été réélu le 10 mars à l'unanimité par les députés, reconduit pour un troisième mandat à l'issue d'un scrutin sans appel : 2 952 votes pour, zéro contre, aucune abstention. Une victoire saluée avec enthousiasme par Vladimir Poutine.

La rencontre entre les deux présidents à Moscou sera l'occasion d'intensifier «les relations de partenariat global et de coopération stratégique» entre les deux pays, ainsi que l’approfondissement de la coopération russo-chinoise sur la scène internationale. «Plusieurs documents bilatéraux importants seront signés», précise-t-on à Moscou.

Cette visite qui sera la première depuis le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine intervient au moment où les Etats-Unis expriment des soupçons sur une potentielle livraison d'arme chinoises à la Russie, une information démentie par Pékin.

La Chine veut jouer un rôle de médiateur dans le conflit en Ukraine

Dans une allocution le 7 mars, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang avait rappelé que son pays n'était «ni à l'origine de la crise, ni partie prenante, et qu'elle n'a fourni d'armes à aucune des parties» et continuait à appeler à entamer des pourparlers de paix «dès que possible».

La relation Pékin-Moscou ne constitue «une menace pour aucun pays du monde», a-t-il en outre souligné. Fin février, la Chine avait publié un document en 12 points exhortant Moscou et Kiev à tenir des pourparlers de paix. Prudemment salué par Kiev et chaleureusement accueilli par Moscou, ce document chinois avait suscité davantage de scepticisme du côté occidental qui reproche à Pékin de n'avoir jamais condamné publiquement Moscou.

La Chine craint que la crise ne s'aggrave et ne devienne incontrôlable

Le chef de la diplomatie chinoise avait néanmoins interrogé le même jour la cohérence étasunienne en demandant : «Pourquoi les Etats-Unis demandent-ils à la Chine de ne pas fournir d'armes à la Russie alors qu'ils continuent d'en vendre à Taïwan [...] Pourquoi continuent-ils à professer le maintien de la paix et de stabilité régionales tout en formulant secrètement un plan de destruction de Taïwan ?»

Le ministre qui s'est entretenu le 16 mars avec son homologue ukrainien Dmytro Kouleba, a encore une fois exhorté Kiev et Moscou à reprendre «au plus vite» des pourparlers de paix, selon Pékin. «La Chine craint que la crise ne s'aggrave et ne devienne incontrôlable», a alerté Qin Gang, selon un communiqué publié par son ministère : «Elle espère que toutes les parties garderont leur calme, feront preuve de retenue, reprendront les pourparlers de paix au plus vite et reviendront sur la voie d'un règlement politique.» «La Chine continuera de jouer un rôle constructif afin d'aboutir à un cessez-le-feu et à l'arrêt des combats, afin d'atténuer la crise et d'assurer un retour à la paix», a-t-il souligné.

Vladimir Poutine et Xi Jinping s'étaient rencontrés en septembre 2022 en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Ouzbékistan. A cette occasion, ils avaient affiché leur volonté de se soutenir et de renforcer leurs liens en pleine crise avec les Occidentaux.