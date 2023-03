Le président chinois réélu à l'unanimité pour un troisième mandat et promet de «travailler dur»

Les députés chinois ont voté à l'unanimité en faveur de la réélection du président Xi Jinping. Une victoire saluée par plusieurs dirigeants dont Vladimir Poutine, qui s'est montré enthousiaste à l'idée de renforcer les relations sino-russes.

Xi Jinping a été réélu le 10 mars président de la République populaire de Chine (RPC) lors d'un vote des députés. Et l'homme d'Etat a été reconduit pour un troisième mandat à l'issue d'un scrutin sans appel : 2 952 votes pour, zéro contre, aucune abstention. Près d'une décennie après son accession à la présidence, Xi Jinping a donc une nouvelle fois prêté publiquement serment d'allégeance à la Constitution chinoise au Grand Palais du Peuple, à Beijing.

Le dirigeant chinois a également été réélu à l'unanimité en tant que président de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine.

«Je jure d’être loyal à la patrie et au peuple [...] et de travailler dur à l’édification d’un grand pays socialiste moderne qui soit prospère, fort, démocratique, plus civilisé et harmonieux», s'est-il notamment engagé, poing droit levé et main gauche sur le document.

Xi Jinping, nouvellement élu président de la République populaire de Chine (RPC) et président de la Commission militaire centrale de la RPC, a prêté publiquement serment d'allégeance à la Constitution vendredi au Grand Palais du Peuple, à Beijing. pic.twitter.com/7MXVR1DFDq — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) March 10, 2023

Pour rappel, la réélection de celui qui aura 70 ans en juin, est devenue possible après la modification de la Constitution en 2018, qui permet au chef de l'Etat de rester en poste indéfiniment.

Li Qiang, considéré comme l'un des hommes de confiance les plus proches de Xi Jinping, a pour sa part été désigné ce 11 mars nouveau Premier ministre chinois. A 63 ans, cet ancien responsable du Parti communiste à Shanghai, succède à Li Keqiang, en poste depuis 2013. Le Premier ministre chinois est à la tête du Conseil d'Etat, et sa fonction est traditionnellement associée à la gestion quotidienne du pays et à la conduite de la politique macroéconomique.

Poutine salue son homologue chinois

Comme l'a rapporté l'antenne française du média chinois CGTN, les réactions internationales n'ont pas tardé, plusieurs dirigeants ayant directement félicité leur homologue.

Ainsi, Vladimir Poutine a par exemple tenu à saluer la réélection de Xi Jinping dans un message publié sur le site du Kremlin. «La décision de l'Assemblée nationale populaire est une reconnaissance de vos services en tant que chef d'Etat et du large soutien dont bénéficie la voie que vous avez suivie pour assurer la poursuite du développement socio-économique de la Chine et protéger les intérêts de la nation sur la scène internationale», peut-on notamment y lire. Le président russe a par ailleurs exprimé sa volonté de poursuivre les efforts conjoints avec Pékin sur plusieurs dossiers internationaux et s'est montré enthousiaste à l'idée de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

«La Russie apprécie grandement votre contribution personnelle au renforcement des relations de partenariat global et d'interaction stratégique entre nos pays. Je suis convaincu qu'en travaillant ensemble, nous assurerons la poursuite du développement d'une coopération russo-chinoise fructueuse dans divers domaines», a en effet fait savoir Vladimir Poutine.

Les dirigeants du Laos et de la Corée du Nord figurent parmi les autres homologues de Xi Jinping à avoir salué sa réélection.