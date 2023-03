La diplomatie russe dément toute négociation entre Lavrov et Blinken en marge du G20 à New Delhi

Des agences de presse, citant des responsables américains, ont rapporté que les chefs de la diplomatie des Etats-Unis et de Russie avaient discuté en marge du sommet du G20. Un échange «à la va-vite» et non des négociations, précise Maria Zakharova.

«Blinken a demandé un contact avec Lavrov. Monsieur Lavrov lui a parlé à la va-vite dans le cadre de la deuxième session du G20. Il n’y a pas eu de négociations, ni de réunion, etc.» : la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a souhaité mettre les points sur les «i» après que des médias ont fait état d'une rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le Secrétaire d'Etat des États-Unis Antony Blinken, ce 2 mars en marge du sommet du G20 à New Delhi.

Entre autres agences de presse, l'AFP avait rapporté, en se basant sur les indications d'un responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat : «Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a rencontré brièvement jeudi à New Delhi son homologue russe Sergueï Lavrov.» D'après la même source, le secrétaire d'Etat américain aurait fait part à son interlocuteur de l'engagement de Washington à soutenir Kiev et aurait exhorté la Russie à s'engager avec l'Ukraine sur la base des demandes formulées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Toujours selon ce responsable américain cité par l'agence de presse française, Antony Blinken aurait pressé la Russie de revenir sur sa décision de suspendre le traité de désarmement nucléaire New Start et l'aurait exhortée à libérer Paul Whelan (un citoyen américain détenu en Russie et considéré par Moscou comme un haut gradé du renseignement en mission d'espionnage).

L'agence Associated Press, citant également un responsable américain sous couvert d'anonymat, fait état d'informations semblables.

Par la suite, Antony Blinken lui-même a affirmé auprès de la presse avoir demandé à son homologue russe de «mettre fin» à la «guerre d'agression» de la Russie en Ukraine et de s'engager «dans une diplomatie significative qui peut produire une paix juste et durable».

En tout état de cause, ce n'est pas la première fois que Sergueï Lavrov et Antony Blinken se rencontrent brièvement depuis le lancement de l'offensive militaire russe en Ukraine. Ainsi, comme le relève l'agence Tass, les deux hommes se sont déjà croisés lors de sommets internationaux à Bali l'été dernier et en novembre dernier. Ils n’avaient alors pas non plus mené de négociations bilatérales.