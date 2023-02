Sabotage des gazoducs Nord stream : la Chine plaide pour l'ouverture d'une enquête impartiale

La diplomatie chinoise considère qu'il est nécessaire de mener une enquête objective, impartiale et professionnelle afin de faire la lumière sur le présumé sabotage américain des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, s'est exprimé le 20 février sur les explosions de septembre 2022 des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, estimant qu'il était nécessaire de mener à leur sujet «une enquête objective, impartiale et professionnelle» afin d'établir le déroulement des faits et les responsabilités concernées.

«La communauté internationale a le droit d'exiger une enquête approfondie sur les attaques contre les gazoducs Nord Stream», a déclaré le haut diplomate chinois, soulignant que les dommages causés aux gazoducs en question étaient à l'origine d'«impacts négatifs importants sur le marché mondial de l'énergie et l'environnement écologique mondial».

Ainsi que le rapporte le tabloïd chinois Global Times, le porte-parole de la diplomatie chinoise a en outre considéré que «le silence inhabituel des responsables et des médias américains renfor[çait] la conviction que l'incident de l'explosion [était] extrêmement complexe».

De récentes révélations qui appuient la thèse d'un sabotage américain

Survenues en septembre 2022 dans les eaux internationales de la mer Baltique, les explosions des infrastructures gazières en question ont fait l'objet de multiples spéculations dans un contexte plus que jamais tendu entre d'un côté la Russie, et de l'autre, la coalition occidentale menée par les Etats-Unis afin de soutenir l'effort de guerre ukrainien.

Alors que la thèse d'un prétendu sabotage par la Russie de ses propres pipelines avait immédiatement été propagée au sein du paysage médiatique occidental, notamment sur les plateaux de multiples chaînes de télévision française, Moscou a toujours fermement démenti de telles allégations, réclamant pour sa part «une enquête internationale transparente».

Fait notable, de récentes révélations publiées par le célèbre journaliste américain Seymour Hersh viennent désormais consolider la thèse d'un acte commandité par les Etats-Unis.

Début 2022 déjà, des propos analysés par certains observateurs comme étant des allusions implicites à un sabotage américain de Nord stream avaient été prononcées par le président américain en personne, Joseph Biden, mais aussi par l'actuelle sous-secrétaire d'Etat américaine pour les Affaires politiques, Victoria Nuland, personnellement impliquée de longue date dans l'élaboration de l'agenda étasunien en Ukraine.