Des centaines de personnes ont manifesté à l’occasion de la deuxième journée de la Conférence sur la sécurité à Munich. Elles demandaient des négociations entre la Russie et l'Ukraine au lieu de livraisons d'armes des pays de l'OTAN à Kiev.

Alors que se tient à Munich une conférence consacrée aux questions de sécurité et de défense internationale et largement dominée par le soutien des alliés occidentaux à Kiev face à la Russie, quelques centaines de manifestants ont battu le pavé dans la ville allemande, ce 18 février, pour demander «la paix». Ces protestataires prônaient des négociations entre Kiev et Moscou pour mettre fin au conflit en cours en Ukraine et s'opposaient aux livraisons d'armements des pays occidentaux aux autorités ukrainiennes.