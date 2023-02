Espagne : manifestation de masse à Madrid contre la détérioration du système de santé public (VIDEO)

Entre 250 000 personnes et près d'un million de personnes, selon les sources, ont manifesté le 12 février à Madrid pour demander de mettre un terme à la «grave» détérioration du système de santé public espagnol.

Madrid a été le théâtre d'une mobilisation massive le 12 février : 250 000 personnes selon la préfecture, et près d'un million selon les organisateurs, ont manifesté dans la capitale pour demander de mettre un terme à la «grave» détérioration du système de santé public espagnol. La mobilisation était organisée par des groupes de quartier, avec le soutien de plus de 70 organisations sociales, politiques et syndicales, ainsi que des associations de défenseurs de l'environnement et de patients.