Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan dépasse les 28 000 morts

Plus de 28 000 personnes ont trouvé la mort dans le séisme qui a frappé le 6 février la Turquie et la Syrie, selon un bilan officiel communiqué par l'ONU, qui a averti que celui-ci pourrait doubler.

Le bilan ne cesse de s’alourdir en Turquie et en Syrie, suite au tremblement de terre de magnitude 7,8 survenu du 6 février. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite dans la ville de Sanliurfa, 21 848 corps ont été retrouvés à ce stade en Turquie, tandis que les autorités ont dénombré 3 553 morts en Syrie, portant ainsi le bilan à au moins 25 401 victimes. Le 11 février, l'ONU a de son côté fait savoir que plus de 28 000 personnes au total avaient perdu la vie dans le séisme, avertissant même que le bilan pourrait doubler.

L'OMS estime que 23 millions de personnes dans les deux pays sont «potentiellement exposées, dont environ cinq millions de personnes vulnérables» et redoute une crise sanitaire majeure qui causerait plus de dommages que le séisme. Les organisations humanitaires s'inquiètent particulièrement de la propagation du choléra, réapparu en Syrie.

Dans le froid hivernal, cinq jours après la catastrophe, les secours continuent à extirper des rescapés des décombres. Selon l'agence turque chargée des catastrophes naturelles, près de 32 000 personnes sont mobilisées pour les opérations de recherche et de secours, ainsi que plus de 8 000 secouristes étrangers. Plus de 25 000 militaires turcs se trouvent également dans les régions sinistrées, selon le ministre de la Défense Hulusi Akar.

Des arrestations en cours

Par ailleurs, au moins quarante-huit personnes ont été arrêtées pour pillage dans huit provinces sinistrées par le tremblement de terre, a rapporté ce 11 février l'agence officielle turque Anadolu. Les médias turcs rapportent également l’arrestation d’une douzaine de personnes, évoluant dans le secteur du bâtiment. L'effondrement brutal des bâtiments, qui trahit leur médiocre construction et n'ont laissé pratiquement aucune chance à leurs résidents, suscite la colère dans le pays.

Yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı



Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı https://t.co/h6Xx29gcpZpic.twitter.com/rlrE43d1vz — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023

D’autres arrestations sont attendues, le ministère turc de la Justice a ordonné aux procureurs des dix provinces frappées par le sinistre d'ouvrir des «bureaux d'enquête sur les crimes liés aux tremblements de terre». Selon l’agence Anadolu, le procureur de Diyarbakir a annoncé ce 11 février avoir émis 29 mandats d'arrêt.