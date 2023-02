Commerce et lutte antiterroriste : vers un renforcement des relations Russie-Mauritanie

Dans le cadre d'une tournée en Afrique et au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie russe s'est rendu en Mauritanie ce 8 février pour y plaider un renforcement des relations bilatérales, en particulier dans les domaines commercial et sécuritaire.

Troisième étape de sa tournée diplomatique au Moyen-Orient et en Afrique, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est rendu le 8 février à Nouakchott – soit la première visite d'un chef de la diplomatie russe en Mauritanie depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations, en 1964.

«En tenant compte de la proximité ou de la convergence des approches de Moscou et de Nouakchott sur les problèmes fondamentaux de l'agenda global et régional, les parties ont réaffirmé leur intérêt mutuel à nouer une coopération encore plus étroite dans les affaires internationales», a rapporté dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères à l'issue de la visite de Sergueï Lavrov, lors de laquelle il a été reçu par le président mauritanien Mohamed Ould El-Ghazaouani et s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangère Mohamed Salem Ould Merzoug.

Lutte coordonnée «contre le terrorisme et l'extrémisme»

Parmi les principaux sujets abordés lors des échanges diplomatiques : les échanges commerciaux et la sécurité régionale.

Selon la diplomatie russe, les deux parties ont jugé nécessaire d'intensifier leurs actions concertées «afin de trouver des solutions politiques et diplomatiques aux problèmes régionaux et aux situations de conflit aigu», ainsi que «pour lutter fermement contre le terrorisme et l'extrémisme, en se guidant sur les principes du droit international et les dispositions de la Charte des Nations unies».

Sur le plan économique, les deux parties ont convenu de se «focaliser sur la diversification de [leurs] liens économiques et commerciaux, et sur la recherche de nouvelles formes de coopération», a déclaré Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse.

La tournée diplomatique du chef de la diplomatie russe survient dans un contexte marqué, notamment, par un retrait militaire français de plusieurs pays sahéliens et un renforcement de la coopération stratégique de la Russie dans la région et, plus largement, sur le continent africain.