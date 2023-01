Le missile hypersonique Zircon équipera bien la marine russe en 2023, selon Alexandre Léonov

Le directeur général de l'entreprise russe NPO Machinostroïenia a confirmé que le missile hypersonique Zircon équiperait la marine russe en 2023. Il a évoqué des «procédures standards» qui resteraient encore à effectuer.

L'agence RIA Novosti a rapporté le 27 janvier que le directeur général et concepteur général du NPO Machinostroïenia (groupement de recherche et de production de génie mécanique) de la ville de Réoutov, Alexandre Léonov, a confirmé que le missile hypersonique Zircon équiperait bien la marine russe dès 2023. «Le missile doit être adopté par la flotte cette année», a-t-il fait savoir.

Une arme imparable ?

Interrogé sur la portée de ce missile, estimée à 900 kilomètres, le dirigeant d'entreprise a déclaré que ce n'était pas là «sa portée maximale».

Cette mise en service serait «purement organisationnelle», d'après le responsable. «On est en train d'effectuer les procédures standards et l'élaborer les documents nécessaires à l’adoption de Zircon. Il n’y a là rien d’inhabituel», a-t-il précisé, ajoutant que ce missile était déjà produit en série, la frégate russe Amiral Gorchkov en ayant déjà reçu.

Le missile Zircon a été développé et fabriqué au NPO Machinostroïenia de Réoutov, qui fait partie de la corporation «Armement missile tactique». Début janvier, la frégate Amiral Gorchkov a débuté un voyage au long court en étant équipée pour la première fois de ces missiles. Selon le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou, ces armes sont «capables de surmonter tout système de défense antiaérienne actuel ou à venir» et peuvent frapper aussi bien en mer que sur terre.

Selon les informations qu'il a fournies, le Zircon peut se déplacer «à plus de Mach 9 [11 000 km/h] et sur une distance de plus de 1 000 kilomètres».