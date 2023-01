Poutine annonce l'appareillage d'une frégate équipée du missile hypersonique Zircon

Vladimir Poutine a annoncé le départ de la frégate «Amiral Gorchkov», dotée du missile hypersonique Zircon. Selon le président russe, cette arme doit «permettre de protéger efficacement la Russie des menaces extérieures».

Le président russe a assisté en visioconférence ce 4 janvier au lancement en mission d'un navire de guerre équipé de nouveaux missiles de croisière hypersoniques, dans l'Atlantique, l'océan Indien et en Méditerranée.

«Aujourd'hui nous sommes les témoins d'un évènement important, sinon significatif : la frégate Amiral Gorchkov entame un voyage maritime au long cours», précise Vladimir Poutine. Selon lui, «le navire est équipé du dernier système de missile hypersonique Zircon unique et sans équivalent». «Il s'agit d'un système hypersonique adapté à des conditions maritimes», ajoute-t-il.

Vladimir Poutine estime que cette arme doit «permettre de protéger efficacement la Russie des menaces extérieures et aideront à défendre les intérêts nationaux». Le dirigeant russe a d'ailleurs tenu à remercier «les spécialistes du complexe militaro-industriel qui ont développé et commencé à produire en masse cette arme unique».

Des missiles «capables de surmonter tout système de défense antiaérienne», selon la Défense russe

Egalement présent lors de cette cérémonie le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a indiqué que «l'équipage du navire va s'entraîner au déploiement des armes hypersoniques et des missiles de croisière longue portée».

Il a souligné que les missiles hypersoniques Zircon étaient «capables de surmonter tout système de défense antiaérienne actuel ou à venir», et pouvaient effectuer «des frappes puissantes et précises en mer et sur terre». «Le missile vole à plus de Mach 9 [11 000 km/h] et sur une distance de plus de mille kilomètres», détaille le ministre russe de la Défense.

Le Zircon fait ainsi partie du fleuron du nouvel arsenal russe au côté d'autre armes comme l’Avengard (planeur hypersonique), le Kinjal (missile air-sol hypersonique), le Sarmat (missile balistique intercontinental), le Peresvet (laser de combat), le Poséïdon (drone sous-marin) ou le Bourevestnik (missile à propulsion nucléaire, en cours de développement).