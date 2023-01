Brésil : plusieurs sièges du pouvoir envahis par des partisans de Bolsonaro

Ce 8 janvier, des centaines de partisans de l'ancien président ont assailli plusieurs lieux de pouvoir à Brasilia. La police a tenté de les repousser. Certains sont parvenus à pénétrer dans le Congrès et le palais présidentiel.

La police brésilienne a utilisé le 8 janvier des bombes lacrymogènes pour tenter de repousser des centaines de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro qui ont envahi l'extérieur du Congrès à Brasilia, une semaine après l'investiture du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

🚨ABSURDO! Bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional agora em Brasília. Os mandantes e financiadores desses atos golpistas precisam ser identificados e responsabilizados com URGÊNCIA! pic.twitter.com/aZf4XgWIU8 — Dani Monteiro (@danimontpsol) January 8, 2023

La zone autour du Congrès avait été bouclée par les autorités, mais les bolsonaristes qui refusent d'accepter l'élection de Lula sont parvenus à rompre les cordons de sécurité et plusieurs dizaines d'entre eux sont parvenus à monter sur la rampe de ce bâtiment à l'architecture moderne pour en occuper le toit.

Les images impressionnantes, rappelant l'invasion du Capitole aux Etats-Unis, montrent une véritable marée humaine affluer vers le Congrès. Celui-ci regroupe dans un même bâtiment la chambre des Députés et le Sénat.

Comme le montre plusieurs vidéos relayées par des médias brésiliens sur les réseaux sociaux, des protestataires ont investi le bâtiment.

🚨VEJA: Bolsonaristas dentro do Congresso Nacional quebrando tudo o que veem pela frente. pic.twitter.com/DzRVoDSTH3 — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

D'autres ont pu également accéder la zone du Palacio do Planalto (siège officiel et le lieu de travail du président brésilien) et l'investir.

🚨VEJA: Palácio do Planalto nesse momento. Há relatos de que invadiram também a sala do presidente Lula e depredaram o lugar. pic.twitter.com/OPjQsLGOu3 — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

O plenário do @STF_oficial completamente destruído por terroristas a mando do Bolsonaro pic.twitter.com/NiU076FhWY — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) January 8, 2023

Jair Bolsonaro, qui a été battu d'une courte tête par Lula au second tour de la présidentielle le 30 octobre, a quitté le Brésil en fin d'année pour rejoindre les Etats-Unis.