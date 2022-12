Poutine dénonce les frappes ukrainiennes qui «visent les quartiers résidentiels» dans le Donbass

Le président russe accuse les forces ukrainiennes de cibler délibérément des zones d'habitation dans le Donbass. Le 6 décembre, les autorités de la République populaire de Donetsk ont fait état de frappes sur un quartier résidentiel de Donetsk.

«En ce qui concerne les bombardements sur les zones habitées du Donbass [...] j’ai parlé hier au chef de la République populaire de Donetsk [RPD] Denis Pouchiline, il m’a téléphoné, les frappes visent justement les quartiers résidentiels», a déclaré le chef d'Etat russe Vladimir Poutine, à l'occasion d'une réunion du Conseil pour le développement de la société civile et des droits de l'homme de la Russie, ce 7 décembre. Et le dirigeant d'ajouter, vraisemblablement en référence aux Occidentaux : «Il n’est pas possible que personne ne soit au courant. Tout le monde garde le silence, comme si rien ne se passait. Bien sûr, c’est terrible.»

La veille, les autorités de la RPD avaient fait état de tirs ukrainiens sur le quartier Vorochilovsky dans le centre de la ville de Donetsk. Selon l'état-major de la défense territoriale de la RPD, ce bombardement a fait dix blessés. Le maire de Donetsk, Alexeï Koulemzine, avait quant à lui déclaré qu’une femme avait été tuée à la suite de ce bombardement.

Pour rappel, la RPD, dans le Donbass, fait partie des quatre territoires qui ont rejoint la Fédération de Russie à la suite de l'organisation de référendums locaux en septembre dernier. Kiev et ses alliés occidentaux considèrent qu'il s'agit d'annexions russes et ont contesté la légalité des scrutins en questions, ainsi que leur légitimité dans le contexte toujours prégnant du conflit.

Pour rappel, la Russie a lancé le 24 février 2022 une «opération militaire spéciale» en Ukraine, visant notamment à porter secours aux populations du Donbass, dont les autorités locales sont en conflit avec le pouvoir central ukrainien depuis le coup de Maïdan de 2014.