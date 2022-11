Valls condamné à 277 000 euros d'amende pour avoir financé illégalement sa campagne à Barcelone

L'ancien Premier ministre français a été condamné par la justice espagnole à rembourser 277 000 euros pour avoir financé sa campagne à la mairie de Barcelone en acceptant des paiements de tiers. Des faits jugés «très graves» par la Cour des comptes.

Selon le média catalan El Nacional, la Cour des comptes espagnole a épinglé l'ancien Premier ministre français Manuel Valls sur le financement de sa campagne des élections municipales de Barcelone en 2019.

L'ancien Premier ministre, qui s'était positionné en candidat défenseur de l'unité de l'Espagne et contre l'indépendance de la Catalogne, avait reçu des dons d'hommes d'affaires et de membres de la haute bourgeoisie catalane de Barcelone et de Madrid, ce qui est interdit par la loi de financement des partis politiques en Espagne.

Selon le média Nacio Digital, la Cour des comptes lui a donc infligé une amende de 251 698 euros à laquelle s'est ajoutée une autre sanction de 25 000 euros pour dépassement du plafond la limite maximale de dépenses en publicité extérieure, jugeant l'infraction de l'ancien Premier ministre français «très grave». Selon le média catalan, Manuel Valls n'aurait pas fait appel.

Lors des élections municipales de 2019, Manuel Valls avait obtenu 13% des voix et avait apporté ses voix à Adau Colau, barrant ainsi la route au candidat indépendantiste. Il avait ensuite démissionné de son poste au Conseil municipal pour tenter de revenir dans la vie politique française à la faveur des élections législatives, en juin 2021. Investi par la majorité dans la circonscription des Français de l'étranger, il avait été battu dès le premier tour.