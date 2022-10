L'Assemblée générale de l'ONU appelle Israël à abandonner l'arme nucléaire

Une résolution de l'ONU a été votée par une large majorité d'Etats demandant à Israël de renoncer à l'arme nucléaire, qu'elle possède sans jamais l'avoir reconnu officiellement, et placer ses sites nucléaires sous la tutelle de l'AIEA.

La chaîne I24News rapporte qu'une commission chargée du désarmement et de la sécurité internationale de l'Assemblée générale des Nations unies a voté le 28 octobre par 152 voix contre 5, une résolution appelant Israël à renoncer à l'arme nucléaire.

Parmi ceux qui ont voté contre le texte soumis par l'Egypte et soutenu par l'autorité palestinienne et plusieurs pays arabes, figurent les Etats-Unis, le Canada et Israël.

Le texte considère que l'Etat hébreu possède l'arme nucléaire – ce qu'il n'a jamais reconnu officiellement. La résolution l'enjoint par ailleurs de rejoindre le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et à placer ses sites nucléaires sous la tutelle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le texte estime que ces mesures sont importantes pour la «confiance entre tous les Etats de la région et un pas vers le renforcement de la paix et de la sécurité». Israël est le seul pays du Moyen-Orient à ne pas avoir signé ce traité.

Lettre morte à Tel-Aviv

Israël a justifié son attitude en opposant le comportement de plusieurs pays de la région qui ne respecteraient pas leurs engagement pris avec le TNP. «Quatre des cinq cas de violations graves du TNP ont eu lieu au Moyen-Orient depuis son entrée en vigueur», a déclaré la représentante israélienne Michal Maayan, visant notamment l'Iran et la Syrie. Tel-Aviv oppose aussi que les pays de la région ne reconnaissent pas à Israël le droit d'exister ce qui rend impossible la création d'une architecture de sécurité.

191 pays sont signataires du TNP, traité négocié pendant les années 60 et qui vise à empêcher la propagation des armes nucléaires, favoriser un désarmement complet et promouvoir la coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.