Ukraine : quatre millions de personnes affectées par des coupures d'électricité, selon Zelensky

Plusieurs millions de personnes sont affectées par des coupures d'électricité, selon le président ukrainien. Plus tôt dans la journée, un opérateur ukrainien privé avait fait état de frappes russes ayant endommagé le système électrique du pays.

«Dans beaucoup de villes et de districts de notre pays, des coupures ont été instaurées pour stabiliser» la situation, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans son allocution quotidienne du 28 octobre. «Près de quatre millions d'Ukrainiens sont actuellement confrontés à ces restrictions», a-t-il ajouté.

Selon les précisions du chef d'Etat, il s'agit de la ville de «Kiev et de sa région» ainsi que des provinces de Jitomyr (centre-ouest), Poltava, Tcherkassy et Kirovograd dans le centre, Rivné (ouest), Kharkiv (est), Tcherniguiv et Soumy dans le nord.

Plus tôt dans la journée, l'opérateur ukrainien privé DTEK avait annoncé des coupures d'électricité «sans précédent» pour «ces prochains jours» dans la capitale et sa région, en raison d'importants dégâts sur le système énergétique ukrainien attribués à de récentes frappes russes.

L’armée russe a mené le 10 octobre dernier une série de frappes à travers l'Ukraine – des «frappes massives», dirigées contre des «infrastructures énergétiques, de commandement militaire et de communications ukrainiennes», avait indiqué le président russe Vladimir Poutine, dans le contexte toujours prégnant d'«opération militaire spéciale». Cette vague de bombardements intervenait deux jours après l'attaque contre le pont de Crimée, une infrastructure clé reliant la péninsule au reste du territoire russe, que Moscou a imputée aux services secrets ukrainiens.

Par la suite, le 14 octobre, Vladimir Poutine avait déclaré ne pas prévoir «dans l'immédiat» de nouvelles frappes «massives» sur l'Ukraine.

Pour autant, l'AFP affirme ce 10 octobre que l'armée russe «multiplie les frappes sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, ce qui a provoqué la destruction d'au moins un tiers de ses capacités dans ce domaine». En tout état de cause, des coupures de courant de quelques heures sont imposées quotidiennement dans de nombreuses régions d'Ukraine afin d'éviter des black-outs.