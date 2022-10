Italie : des personnes manifestent à Palerme contre l'inflation galopante (IMAGES)

Confrontés à une inflation qui s'élève à près de 10%, et des prix de l'énergie hors de contrôle, des manifestants ont battu le pavé le 25 octobre à Palerme en Sicile pour manifester leur inquiétude.

Des habitants de Palerme sont descendus le 25 octobre dans les rues pour protester contre la hausse des prix de l’électricité et du gaz, ainsi que contre l’inflation.

«Il y a la colère et l’inquiétude, l’inquiétude d’une personne qui a 35 ans de travail derrière et qui risque de perdre tout ce qu’elle a à cause de ces factures fantaisistes», a déclaré l'un des manifestants.

Aujourd’hui l’inflation en Italie s’élève à 9,5%, le chiffre le plus haut depuis 1997. Les prix de l'énergie représentent désormais environ 45% de la facture des Italiens. Au niveau national, la situation n'est guère plus encourageante, le taux d'endettement du pays atteint 150% du PIB, soit le ratio le plus élevé de la zone euro après la Grèce, et le pays entrera en récession en 2023.