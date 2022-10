La Défense russe annonce un retrait de Krasny Liman «en raison d’une menace d’encerclement»

Ce 1er octobre, le ministère russe de la Défense a déclaré que les «troupes alliées» s'étaient retirées de la ville de Krasny Liman, devant des forces ukrainiennes disposant localement «d'une nette supériorité en forces et en moyens».

«Malgré les pertes subies, disposant d'une nette supériorité en forces et en moyens, l’ennemi a introduit ses réserves et a poursuivi son offensive» dans la direction de la ville de Krasny Liman, dans la région de Donetsk, a rapporté le ministère russe de la Défense, dans un communiqué ce 1er octobre. Et d'ajouter, en référence aux troupes russes et à celles des Républiques populaires du Donbass : «En raison d’une menace d’encerclement, les troupes alliées se sont retirées de la localité Krasny Liman vers des zones plus avantageuses».

Malgré ce retrait, la Défense russe a affirmé que plus de 200 soldats ukrainiens, cinq chars et neuf véhicules de combat d’infanterie avaient été «détruits en 24 heures par des frappes massives» sur les positions de l’armée ukrainienne dans la direction de Krasny Liman.

