Adhésion de nouvelles régions à la Russie : les Etats-Unis adoptent des sanctions «sévères»

Les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, condamnant les annexions «annexions frauduleuses» de régions revendiquées par l'Ukraine. Moscou défend la légalité et la légitimité de ces adhésions à l'issue de référendums.

Suite d'une longue série de sanctions prises contre Moscou depuis le lancement de l'offensive russe en Ukraine en février dernier, les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles mesures punitives, «sévères». Cette fois, ces sanctions visent à condamner ce que Washington considère comme des «annexions frauduleuses» de régions ukrainiennes.

En cause : la signature ce 30 septembre de traités d'adhésion à la Fédération de Russie des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk dans le Donbass et des régions de Zaporojié et Kharkov, par le président russe Vladimir Poutine et les dirigeants des territoires en question.

Détails à suivre...