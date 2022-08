«Vérité et justice» : Poutine célèbre le drapeau, symbole des «valeurs traditionnelles» russes

A l'occasion de la Journée du drapeau national, Vladimir Poutine a rappelé que celui-ci symbolisait l'adhésion aux valeurs traditionnelles de la Russie qu'elle n'abandonnera jamais face aux «diktats et à l'hégémonie extérieurs».

Le président russe a délivré ce 22 août un message aux Russes à l’occasion de la Journée du drapeau national, symbole de l'adhésion aux «valeurs traditionnelles», dont le pays ne «s'écartera jamais».

Le chef d'Etat a rappelé que ces valeurs représentent «la vérité et la justice, la solidarité et la miséricorde, le respect des siècles d'une histoire russe ininterrompue, des succès et des victoires de nos ancêtres qui nous ont légué le devoir de protéger et défendre notre Patrie et de ne jamais céder à [l'influence] des diktats et de l'hégémonie extérieurs».

«C'est pourquoi, le désir de vivre selon notre propre volonté, de choisir notre propre voie et de la suivre, est devenu une partie du code génétique de notre peuple», a souligné Vladimir Poutine, notant que la Russie, «puissance mondiale indestructible et indépendante» était déterminée «à poursuivre sur la scène internationale uniquement des politiques qui vont dans le meilleur intérêt de notre Patrie».