Poutine rend hommage aux soldats qui «libèrent pas à pas la terre du Donbass» (VIDEOS)

Lors de son discours d'ouverture du forum militaro-technique international Armée 2022, le président russe a abordé plusieurs sujets, dont l'opération militaire en Ukraine. Il a rendu hommage aux combattants russes et leurs alliés.

S'exprimant le 15 août depuis la tribune du du forum militaro-technique international Armée 2022, organisé pendant une semaine à Koubinka, dans la région de Moscou, où sont attendus environ 1 500 participants, le président russe Vladimir Poutine a évoqué l'opération militaire russe en Ukraine et en a profité pour remercier les alliés de la Russie.

«Notre peuple est fier de son armée et de sa flotte, du professionnalisme et du courage de ses défenseurs. Au fil des siècles, ils ont gardé de manière sûre la souveraineté et la sécurité de la patrie, ils ont apporté la liberté aux autres peuples», a-t-il expliqué.

Poutine loue le «professionnalisme» et le «courage» des soldats russes

«Et aujourd'hui, au cours de l'opération militaire spéciale, nos soldats avec les combattants du Donbass, remplissent avec honneur leur devoir, se battent pour la Russie, pour une vie paisible dans les républiques populaires de de Donetsk et Lougansk, s'acquittent parfaitement de toutes les tâches fixées, libèrent pas à pas la terre du Donbass», a-t-il encore assuré, remerciant l'industrie militaire russe au passage pour l'équipement fourni aux combattants.

Vers une «voie de développement souveraine et indépendante» ?

Le président a aussi abordé des question géopolitiques : «Nous nous félicitons que notre pays ait beaucoup d'alliés, de partenaires et de ceux qui partagent les mêmes aspirations que nous sur plusieurs continents», a-t-il expliqué.

Poutine remercie les «alliés» et les «partenaires» de la Russie

Vladimir Poutine a salué ces dirigeants qui montrent selon lui «une vraie virilité et ne plient pas».

«Ils choisissent une voie de développement souveraine et indépendante. Ils veulent résoudre les problèmes de sécurité mondiale et régionale de manière collective en se basant sur le droit international, la responsabilité mutuelle et en respectant les intérêts des autres pour ainsi contribuer à la défense du monde multipolaire», a-t-il poursuivi.

Entre 2017 et 2021, la Russie a été le deuxième exportateur d'armement, avec 19% du marché mondial, selon le rapport du Stockholm Institute (Sipri), des chiffres toutefois en baisse continue ces dernières années, selon cette source qui estime que les sanctions ne vont pas améliorer les choses.

Cependant, le directeur de l'agence fédérale russe de la coopération en armement, Dmitri Chougaev, a affirmé le 15 août à l'agence RIA Novosti que la Russie avait signé pour 16 milliards de dollars de nouveaux contrats d'exportation d'armes en 2022, avec un portefeuille de commandes atteignant 57 milliards.

En Ukraine, l'opération militaire russe se poursuit avec des avancées lentes, notamment dans le Donbass où les efforts russes se concentrent sur les bastions ukrainiens qui enserrent la ville de Donetsk. La Défense russe a affirmé le 13 août avoir conquis le village de Peski près de l'aéroport de la ville. Le ministère de la Défense britannique a fait état de «combats particulièrement intenses» autour de la localité. Le lendemain, la Défense russe a déclaré avoir conquis le village d'Oudy, qui se trouve à la frontière russe dans la région de Kharkov.

Côté ukrainien, le gouverneur (pro-Kiev) de la région de Lougansk Serguiï Gaïdaï a affirmé sur Telegram le 15 août que l'armée avait détruit une base occupée par des membres de la société de sécurité privée Wagner à l'aide d'une «frappe de précision» réalisée la veille dans la zone de Popasna (Donbass).