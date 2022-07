Plusieurs dizaines de sans-papiers occupent un centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens à Paris

A l'appel du collectif Chapelle debout, des dizaines de personnes ont investi un centre d'accueil dédiés aux réfugiés ukrainiens dans le XVe arrondissement de Paris. Ils entendent dénoncer par cette action une inégalité de traitement.

Un centre d'accueil dédiés aux réfugiés ukrainiens situé à Porte de Versailles dans le XVe arrondissement de Paris, a été investi le 17 juillet par des dizaines de sans-papiers à l'initiative du collectif La Chapelle debout.

Nous occupons ce centre car il incarne la politique d'accueil ségrégationniste menée par l'Etat français

«Ce centre d'accueil de 550 places, réservés aux réfugiés ukrainiens, est quasi vide depuis plusieurs semaines alors que des milliers de personnes sont à la rue en Ile de France», dénonce le collectif sur Twitter en accompagnant son commentaire d'une vidéo.

«A l'intérieur, on retrouve des associations et des services de l'État [OFII, Pôle emploi] qui garantissent aux réfugiés l’accès à la régularisation, à la santé, à l’hébergement, à la scolarisation, à l’emploi et aux aides sociales.... Et il est vide. Nous occupons ce centre car il incarne la politique d'accueil ségrégationniste menée par l'Etat français», dénonce-t-il.

Haut-parleur à la main, l'un des occupants évoque les motifs qui ont conduit à mener cette action : «On est venu en France pour trouver des solutions et on se retrouve dans [la rue]. On attend la réponse de la France.»

Ce n'est pas la première fois que le collectif est à l'origine d'une telle action. En avril dernier, plusieurs dizaines de sans-papiers accompagnés de militants avaient investi des locaux inoccupés dans le IXe arrondissement de Paris afin de réclamer des droits pour tous.