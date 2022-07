Paris : à l'occasion du 51e anniversaire de Julian Assange, des manifestants exigent sa libération

A l'appel au rassemblement de plusieurs organisations, un rassemblement s'est tenu ce 3 juillet à Paris, place de la République pour réclamer la libération de Julian Assange. La date coïncide avec le 51e anniversaire du fondateur de WikiLeaks.

© Christophe ARCHAMBAULT Source: AFP Des manifestants se rassemblent à Paris le 3 juillet 2022 pour exiger la libération de Julian Assange.

Les manifestants se sont regroupés place de la République, brandissant des pancartes où l’on pouvait lire divers appels au respect à la liberté de la presse en sus de ceux sur le fondateur de WikiLeaks. «Sa liberté c’est notre liberté», «Liberté !», «Asile pour Julian Assange » étaient ainsi notamment visibles.

Parmi les organisations ayant appelés à la mobilisation figurent entre autres la Ligue des droits de l’Homme, l'association Acrimed, ou encore le Syndicat national des journalistes.

Julien Assange a décidé de faire appel le 1er juillet de la décision de son extradition vers les Etats-Unis. La justice britannique a en effet confirmé qu'une «notification de Julian Assange pour faire appel de la décision du Home Office de l'extrader a été reçue».

L'Australien risque 175 ans de prison en cas d'extradition. Il lui est notamment reproché d'avoir publié des milliers de documents confidentiels portant sur l'action de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Certains de ces documents mettaient en lumière des crimes de guerre. Riche en rebondissements, le calvaire que traverse Julian Assange a été dénoncé par de nombreuses personnalités politiques, culturelles et médiatiques. Les travaux effectués par le ressortissant australien, qui ont rendu possibles les fuites d'informations d'intérêt général les plus massives du XXIe siècle, lui ont d'ailleurs valu de nombreux prix de journalisme à travers le monde.

Contrastant avec les communiqués, tribunes, pétitions et autres actions coup de poing organisées en soutien au fondateur de WikiLeaks, le cas Assange s'est en revanche heurté au silence assourdissant de chancelleries occidentales pourtant peu timorées en la matière sur d'autres dossiers.