«Censure totale» : Twitter bloque dans l'UE le compte du service de communication de RT France

Alors qu'une audience sur l'avenir de RT France se déroule devant le Tribunal de l’Union européenne, le compte Twitter de son service de communication a été bloqué dans toute l'UE. Xenia Fedorova s'alarme d'un «pas de plus vers la censure totale».

Le compte Twitter du service de communication de RT France a été bloqué ce 10 juin dans les 27 pays de l'Union européenne, alors que ce même jour, une audience sur l'avenir de RT France se déroule devant le Tribunal de l’UE, au sujet de la censure du média décidée unilatéralement par les autorités européennes.

La présidente de la chaîne, Xenia Fedorova, a fustigé dans la foulée un «pas de plus vers la censure totale», précisant que le compte du service de communication de RT France était «uniquement dédié aux informations sur notre chaîne».

Le jour de l’audience devant le Tribunal de l'UE, @Twitter bloque en UE le compte du service de communication de RT France uniquement dédié aux informations sur notre chaîne. Bravo Twitter pour ce pas de plus vers la censure totale. pic.twitter.com/w5XjP1ALxb — Xenia Fedorova (@xfedorova) June 10, 2022

Le Tribunal de l’Union européenne, situé à Luxembourg, tient actuellement une audience faisant suite au recours déposé par RT France le 8 mars sur la demande d’annulation de l’interdiction de diffusion dans les pays membres de l’UE.

RT France conteste son interdiction devant le Tribunal de l'UE

Le nouveau règlement européen mis en place le 1er mars pour interdire RT France de diffusion stipule qu'il est «interdit aux opérateurs de diffuser des contenus, d’autoriser ou de faciliter la diffusion de contenus, ou de contribuer à celle-ci par les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe IX [RT France, RT English, RT UK, RT Germany, RT Spanish et Sputnik] y compris par transmission ou distribution par tout moyen tel que le câble, le satellite, la télévision sur IP, les fournisseurs de services internet, les plateformes ou applications de partage de vidéos sur l’internet, qu’elles soient nouvelles ou préinstallés». Il précise également que «toute licence ou autorisation de diffusion, tout accord de transmission et de distribution conclu avec les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe IX sont suspendus». Les réseaux sociaux, dont Twitter, avaient rapidement bloqué la diffusion de RT France sur le territoire européen.

Une atteinte absolument inédite et inadmissible au principe fondamental de la liberté d’expression

Un règlement qui est pourtant fermement réfuté par RT France. «RT France conteste la légalité du règlement européen concernant l’interdiction de la diffusion de ses contenus sur le territoire de l’Union européenne, effective depuis le 2 mars, et considère qu’il porte une atteinte absolument inédite et inadmissible au principe fondamental de la liberté d’expression. La décision politique, arbitraire et brutale du Conseil de l’Union européenne de bannir RT France, constitue un précédent dangereux pour tous les médias établis sur les territoires de l’Union européenne», a rétorqué la service communication de la chaîne dans un communiqué mis en ligne dans la matinée du 8 juin.

«Cette interdiction générale n’est ni justifiée, ni légale. RT France a toujours couvert l’actualité, notamment sur l’Ukraine, de manière honnête, complète et en respectant le pluralisme des opinions», ajoutait-il.