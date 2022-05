Réforme des retraites : François Bayrou favorable à laisser les Français trancher par référendum

Allié du camp présidentiel dont le principal chantier social annoncé sera la réforme des retraites, le président du MoDem s'est dit favorable le 1er mai à un référendum sur le sujet alors qu'il suscite l'opposition des syndicats et certains partis.

Le Haut-commissaire au Plan François Bayrou a remis au goût du jour, le 1er mai dans l'émission Dimanche en politique (France 3), une de ses idées de 2007 sur la réforme des retraites : la soumettre au référendum.

«Je suis favorable à un referendum sur la réforme des retraites. Je l'avais proposé lors de l'élection présidentielle de 2007», a-t-il déclaré par la suite dans un tweet. «Il y a une forme de blocage à chaque examen de la question, la meilleure façon de le lever est que les Français tranchent», a-t-il ajouté.

Je suis favorable à un referendum sur la réforme des retraites. Je l'avais proposé lors de l'élection présidentielle de 2007.

Il y a une forme de blocage à chaque examen de la question, la meilleure façon de le lever est que les Français tranchent.#DimPol — François Bayrou (@bayrou) May 1, 2022

Sur France 3, le président et fondateur du MoDem a développé l'idée. «Je crois que Michel Rocard avait dit : "C'est une réforme qui fera sauter plusieurs gouvernements". Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de blocage du pays chaque fois qu'on aborde cette question», a-t-il rappelé. Pour lui donc, la meilleure solution serait de dire «Ce sont les Français qui choisiront».

Longtemps considérée comme la «mère des réformes», celle-ci n'a finalement pas pu aboutir pendant le premier quinquennat en raison de la crise du Covid-19. Par ailleurs, Emmanuel Macron rencontre une forte opposition d'une partie de l'opposition et des syndicats sur cette question. Ceux-ci ont d'ailleurs battu le pavé en ce 1er mai affichant ainsi leurs forces dans le bras de fer à venir.

Au lendemain du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron n'avait toutefois pas fermé la porte à l'idée de soumettre la réforme par référendum. «Je n'exclus pas le référendum, pour quelque réforme que ce soit», avait-il déclaré sur BFM TV fustigeant au passage la proposition de revenir à 60 ans prônée par sa rivale, Marine Le Pen. «Le seul moyen qu'on a, comme on vit plus longtemps, c'est de cotiser plus longtemps», avait-il justifié dans le même temps.