Pologne, Hongrie, Allemagne : les réfugiés ukrainiens arrivent dans les pays européens

Tandis qu'en Ukraine, l’opération militaire russe est en cours, des réfugiés ukrainiens fuient la guerre pour rejoindre l'Europe. Ils sont logés dans des centres d’asile et des camps de fortunes en Hongrie, Pologne, Roumanie, Allemagne et Slovaquie.

En Ukraine, l’opération militaire russe présentée par Vladimir Poutine comme une opération de «démilitarisation» et qualifiée d'«invasion» par Kiev et les Occidentaux, se poursuit. Fuyant la guerre, des réfugiés ukrainiens tentent de rejoindre l'Europe. Ils sont logés dans des centres d’asile et des camps de fortunes en Hongrie, Pologne, Roumanie, Allemagne et Slovaquie.

Selon un bilan de l'ONU en date du 28 février, 102 civils ont été tués dans l'offensive russe, dont 7 enfants, et 304 blessés. L'organisation estime néanmoins les chiffres réels «considérablement» plus élevés. De son côté, Moscou affirme viser exclusivement les infrastructures militaires et accuse Kiev de se servir de la population civile comme d'un «bouclier humain».