«On a très envie de...» : Les Jeunes avec Macron moqués par l'équipe de communication de Zemmour

Tout le monde n'apprécie pas le second degré utilisé par la jeunesse macroniste quand elle déclare sa flamme au président de la République dans une affiche de campagne. L'infographie en question a notamment retenu l'attention au sein du camp Zemmour.

L'équipe de communication d'Eric Zemmour a publié le 11 février sur les réseaux sociaux un montage photo parodiant une infographie mise en ligne plus tôt dans la journée par «Les jeunes avec Macron».

Concoctée par le mouvement de jeunesse du parti présidentiel, l'affiche numérique initiale reprenait le visage du chef de l'Etat autour duquel on pouvait lire à gauche : «On a très envie de...», et à droite : «Vous !», dans une tentative visant vraisemblablement à reprendre, au second degré, des propos polémiques tenus au début de l'année par Emmanuel Macron à l'encontre des non vaccinés, qu'il avait alors expliqué avoir «très envie d'emmerder [...] jusqu'au bout».

📅 J-58. On a très envie de vous ! 🇫🇷 #MacronPresidentDesJeunespic.twitter.com/ypLFiKByBu — Les Jeunes avec Macron #avecvous (@JeunesMacron) February 11, 2022

Une démarche qui n'a visiblement pas échappé à Samuel Lafont, chargé de la stratégie numérique du fondateur de Reconquête, puisqu'il a pour sa part décidé de rappeler la sulfureuse formule utilisée par le chef de l'Etat début janvier.

«La réalité c'est que Macron vous emmerde», a donc commenté le communiquant politique.

Cette passe d'armes communicationnelle rappelle la récente intensité du débat public au sujet des personnes non vaccinées contre le Covid-19. Les propos d'Emmanuel Macron lui avait en effet valu de vives remontrances, tous bords politiques confondus.