Présidentielle : Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ont obtenu leurs 500 parrainages

Le Conseil constitutionnel a validé le 8 février un nombre suffisant de parrainages d'élus pour les deux candidates, désormais sûres de concourir. La situation est plus compliquée pour d'autres postulants.

Deux confirmations dans la course de la présidentielle. Dans une décision du 8 février relative à la liste des «citoyens habilités ayant présenté des candidats à l'élection du président de la République», le Conseil constitutionnel a comptabilisé plus de 500 parrainages pour la socialiste Anne Hidalgo et la candidate des Républicains, Valérie Pécresse. La première a obtenu 652 signatures d'élus locaux et la seconde 939, rejoignant Emmanuel Macron dans la catégorie des qualifiés à concourir, même si ce dernier ne s'est toujours pas déclaré officiellement.

368 pour Nathalie Arthaud, 36 pour Taubira

D'autres personnalités politiques se rapprochent peu à peu de la barre des 500 parrainages, à l'image de la candidate de Lutte ouvrière, Nathalie Artaud (368) ou du communiste Fabien Roussel (326). L'écologiste Yannick Jadot comptabilise 268 signatures, tandis que l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon a recueilli 224 parrainages à ce stade. Christiane Taubira est pour l'instant en difficulté, malgré sa victoire récente à la «primaire populaire», avec seulement 36 signatures dans sa besace, soit moins que la candidate du Parti animaliste, Hélène Thouy (48), et moins que les deux autres candidats d'extrême gauche, Philippe Poutou (127) et Anasse Kazib (84).

La situation semble plus compliquée pour Reconquête! Eric Zemmour n'a effet engrangé que 149 signatures. De son côté, Marine Le Pen n'en a récolté que 139. Les deux candidats souverainistes Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau font d'ailleurs mieux que les candidats de formations plus importantes, avec respectivement 232 et 171 signatures. A noter aussi, les 316 parrainages recueillis par le député des Pyrénées-Atlantiques et candidat de Résistons!, Jean Lassalle.

Les candidats ont jusqu'au 4 mars, date limite du dépôt des parrainages, pour convaincre les élus locaux. Près de 42 000 élus, dont 34 000 maires, peuvent accorder leur parrainage.