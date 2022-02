Une «petite démonstration de force» : Pas encore candidat, Macron obtient déjà ses 500 parrainages

D'après le décompte officiel du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a reçu au 3 février 529 parrainages d'élus, sésame nécessaire pour se présenter à l’élection présidentielle. «Une petite démonstration de force», selon un membre de LREM.

Si le président n'est pas encore candidat, il a néanmoins déjà l'assurance d'avoir obtenu les 500 parrainages nécessaires pour concourir officiellement à la magistrature suprême. Emmanuel Macron totalise, en effet, plus de 500 paraphes d’élus, 529 exactement, selon le décompte officiel du Conseil constitutionnel, ce 3 février. Le chef de l’Etat devient donc le premier candidat potentiel à recueillir ses 500 parrainages.

«On a fait une petite démonstration de force», se réjouissait un pilier de la majorité présidentielle cité par Public-Sénat. La même source se dit «surprise que les LR ne s’en soient pas occupés», une référence au «faible» score de Valérie Pécresse.

Pas encore candidat, Emmanuel Macron voit pourtant sa campagne pour la présidentielle déjà bien lancée. Ces derniers jours, ses militants se sont activés sur les réseaux sociaux et sur le terrain pour enclencher une dynamique. Dans la nuit du 26 au 27 janvier, les militants LREM ont ainsi placardé des milliers d'affiches dans 16 grandes villes françaises, dévoilant le slogan «Avec vous». Depuis, un site internet a été créé, AvecVous2022, et des comptes Twitter de militants macronistes ont été modifiés pour mettre en avant la formule.

En tout état de cause, l'annonce officielle de la candidature d'Emmanuel Macron semble si imminente que deux ministres, Olivier Dussopt et Franck Riester, ont brièvement partagé un visuel qui ressemblait fortement à une affiche de campagne, avec la mention «Macron 2022». Les deux membres du gouvernement ont ensuite supprimé leur partage. En effet, il s'agissait en réalité d'une fausse affiche créée par un compte Twitter non officiel d'En Marche.